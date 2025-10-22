Legenda tureckiego futbolu w grze od polskiego studia. Copa City z nowym klubem

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, jeden z najbardziej utytułowanych i najstarszych klubów sportowych w Turcji, oficjalnie dołącza do Copa City. Za tytuł odpowiada Triple Espresso, zlokalizowane w Warszawie, które jest deweloperem pierwszej gry typu tycoon skoncentrowanej na futbolu.

Beşiktaş JK pojawi się w polskiej grze Copa City

W Copa City zadaniem graczy jest wcielenie się w rolę organizatorów i koordynatorów, mających na celu zapewnienie idealnego przebiegu dnia meczowego zarówno dla klubów goszczących, jak i ich kibiców. Wraz z wejściem Beşiktaşu do gry, fani będą mieli za zadanie przekształcić miasto w dynamiczne czarno-białe morze barw.