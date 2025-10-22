Legenda tureckiego futbolu w grze od polskiego studia. Copa City z nowym klubem

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, jeden z najbardziej utytułowanych i najstarszych klubów sportowych w Turcji, oficjalnie dołącza do Copa City. Za tytuł odpowiada Triple Espresso, zlokalizowane w Warszawie, które jest deweloperem pierwszej gry typu tycoon skoncentrowanej na futbolu.
Beşiktaş JK pojawi się w polskiej grze Copa City
W Copa City zadaniem graczy jest wcielenie się w rolę organizatorów i koordynatorów, mających na celu zapewnienie idealnego przebiegu dnia meczowego zarówno dla klubów goszczących, jak i ich kibiców. Wraz z wejściem Beşiktaşu do gry, fani będą mieli za zadanie przekształcić miasto w dynamiczne czarno-białe morze barw.
Copa City powstało, by pokazać światu, że piłka nożna to coś więcej niż tylko gra – to kultura, tożsamość i głębokie poczucie przynależności. Jako Beşiktaş JK jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej wyjątkowej platformy. Beşiktaş to dziedzictwo, które łączy przeszłość z przyszłością, legenda podtrzymywana przez pasję naszych kibiców. Dzięki Copa City ludzie na całym świecie będą mogli poczuć, czym naprawdę jest czarno-biała pasja – ryk trybun, dusza dzielnicy i duma płynąca z bycia częścią Beşiktaş. Klub Pierwszych, Beşiktaş, jest w Copa City – razem z wami! – przekazał Ege Budak, dyrektor generalny Beşiktaş Esports.
Gracze, którzy podejmą wyzwanie organizacji meczu Beşiktaşu, będą mieli możliwość stworzenia doskonałej atmosfery dla kibiców. Zbudujemy charakterystyczne strefy kibica, przyozdobimy ulice flagami w klubowych kolorach oraz podgrzejemy emocje muzyką i tematycznymi festynami. Istotnym elementem będzie również przygotowanie stadionu na przyjęcie grupy kibiców Çarşı oraz personalizacja dekoracji i miejsc siedzących.
Beşiktaş JK, założony w 1903 roku, jest najstarszym klubem sportowym w Turcji. Gra Copa City, w której fani będą mieli szansę poczuć ducha Beşiktaşu, ma zostać wydana 26 marca 2026 roku. Tytuł ten będzie dostępny na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.
