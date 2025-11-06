Zaloguj się lub Zarejestruj

Legenda Rockstara tłumaczy, czemu GTA 4 miało mroczny klimat. „To odbicie mojego życia w Nowym Jorku”

Mikołaj Berlik
2025/11/06 13:30
0
0

Mroczna historia Niko Bellica była nie tylko fikcją – Dan Houser zdradził, że w dużej mierze wynikała z jego własnych doświadczeń.

Podczas rozmowy z Lexem Fridmanem, Dan Houser – współzałożyciel Rockstar Games i główny scenarzysta serii Grand Theft Auto – zdradził, że ponury klimat GTA 4 w dużej mierze wynikał z jego osobistego stanu emocjonalnego. Wspomniał, że w czasie tworzenia gry mieszkał w Nowym Jorku i zmagał się z samotnością oraz poczuciem zagubienia.

GTA 4

GTA 4 – odbicie emocji twórcy

Houser przyznał, że dopiero po latach zrozumiał, skąd wzięła się mroczna atmosfera produkcji. – „Byłem samotnym i nieszczęśliwym człowiekiem. Nie miałem pewności, czy chcę zostać w Stanach Zjednoczonych. Moje życie było pełne zmian” – wyznał. Dodał, że okres prac nad GTA 4 zbiegł się z osobistymi zawirowaniami, a jego stan psychiczny znalazł odbicie w fabule i tonie gry.

Niepewność dotyczyła również kwestii zawodowych. Rockstar wciąż odczuwał skutki afery „Hot Coffee” z czasów GTA: San Andreas, kiedy to ukryta minigra doprowadziła do pozwów sądowych i interwencji amerykańskiego Kongresu. Twórca przyznał, że atmosfera w firmie była wtedy napięta, a proces pisania scenariusza do czwartej części przebiegał w cieniu tamtych wydarzeń.

GramTV przedstawia:

Houser chciał uchwycić „ciemną stronę Nowego Jorku” i stworzyć historię imigranta, który próbuje odnaleźć się w brutalnej rzeczywistości miasta. Aby to osiągnąć, spędzał wiele czasu na ulicach, rozmawiając z mieszkańcami i towarzysząc nowojorskiej policji podczas patroli. – „Zbierałem mnóstwo notatek, tak naprawdę uciekając od pracy. To część mojego procesu twórczego, jeśli można to tak nazwać” – dodał z uśmiechem.

W tym samym wywiadzie Houser opowiedział również o kulisach powstawania Red Dead Redemption i wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem serie takie jak GTA czy Fallout są nierozerwalnie związane ze Stanami Zjednoczonymi – krajami, które w wyjątkowy sposób łączą brutalność, satyrę i marzenie o wolności.

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
wywiad
GTA
GTA IV
Grand Theft Auto
Dan Houser
GTA 4
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112