Legenda Rockstara tłumaczy, czemu GTA 4 miało mroczny klimat. „To odbicie mojego życia w Nowym Jorku”

Mroczna historia Niko Bellica była nie tylko fikcją – Dan Houser zdradził, że w dużej mierze wynikała z jego własnych doświadczeń.

Podczas rozmowy z Lexem Fridmanem, Dan Houser – współzałożyciel Rockstar Games i główny scenarzysta serii Grand Theft Auto – zdradził, że ponury klimat GTA 4 w dużej mierze wynikał z jego osobistego stanu emocjonalnego. Wspomniał, że w czasie tworzenia gry mieszkał w Nowym Jorku i zmagał się z samotnością oraz poczuciem zagubienia.

GTA 4 – odbicie emocji tw órcy

Houser przyznał, że dopiero po latach zrozumiał, skąd wzięła się mroczna atmosfera produkcji. – „Byłem samotnym i nieszczęśliwym człowiekiem. Nie miałem pewności, czy chcę zostać w Stanach Zjednoczonych. Moje życie było pełne zmian” – wyznał. Dodał, że okres prac nad GTA 4 zbiegł się z osobistymi zawirowaniami, a jego stan psychiczny znalazł odbicie w fabule i tonie gry.