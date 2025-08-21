Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra People Can Fly wraca z datą premiery. Lost Rift pojawi się we wczesnym dostępie

Patrycja Pietrowska
2025/08/21 14:00
0
0

People Can Fly ujawnia datę premiery Lost Rift.

Lost Rift od People Can Fly mogliśmy zobaczyć ostatnio na PC Gaming Show w czerwcu. Nowa gra survivalowa otrzymała teraz datę premiery we wczesnym dostępie. Tytuł, który w ostatnim czasie nieco zniknął z radaru, został potwierdzony do premiery w nowym zwiastunie i poprzez post na Steamie.

Lost Rift
Lost Rift

Lost Rift z datą debiutu. People Can Fly wypuści swój survival jeszcze w tym roku

Zgodnie z informacjami przekazanymi na platformie Valve, za Lost Rift zapłacimy 24,99 dolarów. Produkcja trafi do early access już 25 września 2025 roku.

Lost Rift jest pierwszosobową strzelanką surwiwalowo-przygodową z wysoką stawką, która łączy tryb kooperacyjny budowania baz PvE z intensywną rozgrywką PvPvE. Zaprojektowana do rozgrywki solo i trybu kooperacyjnego do 5 graczy. Eksploruj bogaty i immersyjny świat gdzie każda decyzja może zmienić Twój los.

Gracze w Lost Rift zostaną osadzeni na tajemniczej wyspie Pioneer’s Landing, gdzie ich głównym zadaniem będzie przetrwanie. Rozgrywka skupia się na budowaniu i personalizacji bazy, a w momencie startu wczesnego dostępu gra zaoferuje ponad 10 godzin narracyjnej zawartości PvE. Obejmuje ona misje fabularne, rekrutację ocalałych, eksplorację różnorodnych biomów i odkrywanie tajemnic.

GramTV przedstawia:

Oprócz trybów PvE Lost Rift wprowadza Ekspedycje PvEvP. W tych dynamicznych starciach gracze mierzą się z innymi drużynami, starając się zebrać łup i uciec. People Can Fly zaznacza, że jako gra we wczesnym dostępie, Lost Rift będzie podlegać ciągłemu rozwojowi. Pełna lista planowanych dodatków i aktualizacji zostanie ujawniona w mapie drogowej bliżej premiery.

Przypomnijmy zatem raz jeszcze, że Lost Rift ukaże się 25 września 2025 roku. Gra zadebiutuje w ramach wczesnego dostępu.

Źródło:https://gamingbolt.com/people-can-flys-lost-rift-enters-pc-early-access-on-september-25th

News
zwiastun
People Can Fly
early access
wczesny dostęp
kooperacja
survival
Lost Rift
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

