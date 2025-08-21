Nowa gra People Can Fly wraca z datą premiery. Lost Rift pojawi się we wczesnym dostępie

Lost Rift od People Can Fly mogliśmy zobaczyć ostatnio na PC Gaming Show w czerwcu . Nowa gra survivalowa otrzymała teraz datę premiery we wczesnym dostępie. Tytuł, który w ostatnim czasie nieco zniknął z radaru, został potwierdzony do premiery w nowym zwiastunie i poprzez post na Steamie.

Lost Rift z datą debiutu. People Can Fly wypuści swój survival jeszcze w tym roku

Zgodnie z informacjami przekazanymi na platformie Valve, za Lost Rift zapłacimy 24,99 dolarów. Produkcja trafi do early access już 25 września 2025 roku.

Lost Rift jest pierwszosobową strzelanką surwiwalowo-przygodową z wysoką stawką, która łączy tryb kooperacyjny budowania baz PvE z intensywną rozgrywką PvPvE. Zaprojektowana do rozgrywki solo i trybu kooperacyjnego do 5 graczy. Eksploruj bogaty i immersyjny świat gdzie każda decyzja może zmienić Twój los.

Gracze w Lost Rift zostaną osadzeni na tajemniczej wyspie Pioneer’s Landing, gdzie ich głównym zadaniem będzie przetrwanie. Rozgrywka skupia się na budowaniu i personalizacji bazy, a w momencie startu wczesnego dostępu gra zaoferuje ponad 10 godzin narracyjnej zawartości PvE. Obejmuje ona misje fabularne, rekrutację ocalałych, eksplorację różnorodnych biomów i odkrywanie tajemnic.