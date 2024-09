Remaster Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 wyciekł przed State of Play. Pierwszy zwiastun i data premiery

Prawdopodobnie poznaliśmy pierwszą niespodziankę dzisiejszego State of Play od Sony. W sklepie PlayStation doszło do wycieku, z którego dowiedzieliśmy się, że powstają remastery dwóch odsłon Legacy of Kain Soul Reaver. Te zostaną wydane z okazji 25-lecia serii i pojawią się jeszcze w tym roku.

Legacy of Kain Soul Reaver 1 i 2 doczeka się remasterów – pierwsza niespodzianka ze State of Play już znana

Z karty produktu w PS Store dowiadujemy się, że oba remastery będą sprzedawane w pakiecie. Gracze mogą liczyć na poprawioną oprawę graficzną, a także inne usprawnienia, w tym ulepszone sterowanie. Poniżej przeczytacie oficjalny opis Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered.