Legacy of Kain powróci? Crystal Dynamics słyszy fanów "głośno i wyraźnie"

Na początku października bieżącego roku informowaliśmy Was o ankiecie, którą stworzyło studio Crystal Dynamics po to, aby poznać opinię graczy na temat możliwego powrotu serii Legacy of Kain. Ostatecznie okazało się, że ankietę zdecydowało się wypełnić ponad 100 tysięcy graczy (podajemy za serwisem Video Games Chronicle). Korporacja sama przyznała, że nie spodziewała się aż tak pozytywnego odzewu ze strony społeczności.

Czy Legacy of Kain rzeczywiście powróci?

Chcieliśmy zapoznać się z opinią społeczności na temat tego, czego gracze oczekują, gdybyśmy ponownie odwiedzili krainę Nosgoth i naszą kultową markę, Legacy of Kain. W przeszłości przekonaliśmy się, że ankiety zazwyczaj otrzymują od 1000 do 3000 odpowiedzi, ale kiedy zapytaliśmy ludzi o Legacy of Kain, otrzymaliśmy ponad 100 000 odpowiedzi. 73 000 graczy wypełniło ją w całości i jeśli jesteś jednym z nich – bardzo Ci dziękujęmy i doceniamy, ponieważ był to spory wysiłek, biorąc pod uwagę, że ankieta była dość obszerna. (Phil Rogers)

Deweloperzy zapewnili, że słyszą fanów głośno i wyraźnie – nie oznacza to wprawdzie definitywnego powrotu IP, ale daje nadzieję na to, że być może rzeczywiście się tego w końcu doczekamy! Pozostaje trzymać kciuki.