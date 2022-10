Legacy of Kain wraca do żywych? Studio Crystal Dynamics prosi fanów o radę

Na początku września poinformowano, że Crystal Dynamics przejęło kontrolę nad kilkoma IP, w tym nad takimi markami jak Tomb Raider oraz Legacy of Kain. Niewykluczone, że druga z wymienionych serii po dość długiej nieobecności wróci wkrótce do żywych. Deweloperzy przygotowali bowiem specjalną ankietę, w której znalazły się pytania sugerujące, że studio na poważnie pracuje nad nowym projektem związanym ze wspomnianym cyklem.

Remake, remaster lub nowa odsłona. Crystal Dynamics zastanawia się nad przyszłością Legacy of Kain

W jednym z pytań deweloperzy zapytali graczy o preferowany powrót marki. Wśród dostępnych odpowiedzi znaleźć można było takie opcje jak reboot serii, remake lub remaster jednej z oryginalnych produkcji, a także kontynuację wydanych dotychczas odsłon. W jednym z kolejnych pytaniu twórcy poprosili natomiast o wskazanie, która z części w pierwszej kolejności powinna doczekać się ewentualnego odświeżenia.



Ankieta, którą można znaleźć pod tym adresem, zawiera również m.in. pytania o doświadczenia graczy związane z serią Legacy of Kain, a także o mechaniki i elementy, które powinny znaleźć się w grze o wampirach.



Wiele wskazuje na to, że Crystal Dynamics na poważnie myśli o powrocie Legacy of Kain i chce poznać zdanie fanów oraz dzisiejszych graczy, by przygotować produkcję, która spełni oczekiwania. Na na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak uważnie wypatrywać kolejnych informacji związanych ze wspomnianą marką.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Legacy of Kain, czyli Legacy of Kain: Defiance, zadebiutowała na rynku pod koniec 2003 roku. Produkcja trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 2 i Xbox.