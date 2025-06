Le Mans Ultimate trafi na PS5 i Xbox. Musicie się jednak uzbroić w cierpliwość

Le Mans Ultimate prędzej czy później pojawi się na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, jednak CEO Motorsport Games przewiduje, że wydarzy się to "najwcześniej za rok".

CEO Motorsport Games, Stephen Hood, odnosząc się do możliwego terminu premiery wersji na konsole, powiedział:

Nie stanie się to w tym roku. To co najmniej kwestia roku.

Motorsport Games od samego początku nie ukrywało zamiaru wprowadzenia Le Mans Ultimate na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, jednak nigdy nie padła konkretna deklaracja. Teraz wiadomo, że wersja konsolowa powstanie, choć konkretna data nadal pozostaje nieznana.

Stephen Hood przyznał, że od kilku miesięcy firma prowadzi aktywne rozmowy z zespołami specjalizującymi się w portowaniu gier z PC na konsole. Dzięki tym konsultacjom zyskali nie tylko rozeznanie w kosztach, ale przede wszystkim w technicznych wyzwaniach, jakie stoją przed przeniesieniem symulacyjnie zaawansowanej gry, jaką jest Le Mans Ultimate, na platformy konsolowe. Hood podkreślił:

Portowanie tak rozbudowanej symulacji jak LMU na PlayStation 5 i Xbox Series X/S to poważne wyzwanie, ale proces przygotowań już trwa.

Na szczęście wiele systemów gry zostało już przepisanych z myślą o przyszłym porcie. W porównaniu do rFactor 2, na którym bazuje Le Mans Ultimate, nowa gra jest znacznie bardziej zoptymalizowana i modularna.