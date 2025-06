Le Mans Ultimate bije rekord liczby graczy na Steam. Wszystko dzięki nowemu DLC

To jednak nie koniec nowości, ponieważ wraz z dodatkiem pojawiła się także obszerna aktualizacja, na którą gracze czekali od miesięcy. Dodano wymianę kierowców, możliwość tworzenia własnych malowań samochodów, a także zarządzanie zespołem w trybie wieloosobowym. Dla wielu graczy jest to przełomowy moment, który może znacząco wpłynąć na rozwój sceny multiplayer w Le Mans Ultimate.

Zbiegło się to w czasie z najważniejszym wydarzeniem sezonu WEC, czyli 24-godzinnym wyścigiem Le Mans, który w tym tygodniu odbywa się na legendarnym torze Circuit de la Sarthe. Motorsport Games wykorzystuje ten moment, prezentując na miejscu nową zawartość gry, w tym samochodu model Aston Martin Valkyrie z 2025 roku.

Choć przekroczenie progu 5 tysięcy graczy jednocześnie to istotny sukces dla LMU, warto zauważyć, że dla porównania, klasyczna gra wyścigowa Assetto Corsa (wydana w 2014 roku) osiągnęła w tym samym okresie wynik ponad 14 tysięcy graczy. Mimo to fani Le Mans Ultimate mają powody do optymizmu, ponieważ w tym tygodniu zapowiedziano konferencję prasową MSG w Le Mans, co może zwiastować kolejne nowości.

Le Mans Ultimate to realistyczna gra wyścigowa na licencji Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA i 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Za stworzenie i wydanie tytułu odpowiedzialna jest Studio 397, a wydawcą jest Motorsport Games. Produkcja jest obecnie odstępna na PC, na platformie Steam.