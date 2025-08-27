Zaloguj się lub Zarejestruj

Lazzers to nowy polski zespół łączący disco i rocka. Wokal w nowym singlu namaścił chyba sam Walaszek

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/27 12:40
0
0

“Wybuchy, dinozaury i lasery. Czasem disco, ale głównie lasery.” Tak krótko opisuje się polski zespół Lazzers i faktycznie chaosu oraz szaleństwa w ich nowym utworze “LOCO” nie trudno im odmówić.

Lazzers to nowy zespół muzyczny pochodzący z Warszawy, który postanowił połączyć szalone disco z mocnym rockowym brzmieniem gitar, ale także wokalu. Obecny skład zespołu to Kuba Lotz, Artur Pieńkowski, Marcin Chrzan oraz Robert Szmagalski.

Lazzers
Lazzers

Lazzers z prezentują nowy singiel “LOCO”

Lazzers z impetem wkroczyli na rynek muzyki rozrywkowej łącząc szalone teksty, elektroniczne disco i potężne rockowe brzmienia w jedną, wybuchową mieszankę. Ich nowy singiel “LOCO” doczekał się sympatycznego teledysku w którym przewodzi konkretny cel – dobra zabawa. Co ciekawe, wokalista Kuba Lotz w zwrotce brzmi tak jakby dubbingował go sam Walaszek, co dodatkowo dorzuca nutkę szaleństwa i lubianego przez wielu elementu popkultury. Oczywiście choć głos kultowego w naszym kraju rysownika w tym konkretnym fragmencie jest podobny, to jednak nie można odmówić oryginalności wokalu Kuby. Jeśli chodzi o ogólne brzmienie, czuć tutaj inspirację choćby dziełami Electric Callboy.

Lazzers oferuje odjechaną, rozrywkową muzykę i jest to o tyle ciekawe, że dwóch członków (Artur Pieńkowski, Kuba Lotz) zespołu wcześniej wspólnie nagrywało “bardziej poważną” rockową muzykę w ramach rock bandu The Suits. Jest to poniekąd spora zmiana, ale wcale nie na gorsze. Utwór jest chwytliwy i zapowiada, że muzyka Lazzers raczej nie będzie traktowała się poważnie i… bardzo dobrze! Dobrej zabawy i uśmiechu nigdy dosyć.

GramTV przedstawia:

Co więcej, Kuba Lotz to nie tylko wokalista, ale także zapalony gracz. Oprócz regularnego sięgania po pada od konsoli PlayStation 5, Kuba brał udział między innymi w polskich i międzynarodowych rozgrywkach eMotoGP, zajmując nawet miejsca na podium, a to już wcale nie takie łatwe osiągnięcie.

Poniżej możecie posłuchać nowego singla “LOCO”:

Tagi:

Muzyka
muzyka
rock band
MotoGP 13
Warszawa
piosenka
rock
utwór
MotoGP 25
muzyka rockowa
nowy singiel
zespół rockowy
wokalista
singiel
rock and roll
polski zespół
zespół muzyczny
nowy utwór
nowa piosenka
muzyka elektroniczna
Lazzers
LOCO
muzyka electro rock
Kuba Lotz
eMotoGP
zespół electro rockowy
zespół disco
muzyka disco
disco
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112