Lazzers to nowy polski zespół łączący disco i rocka. Wokal w nowym singlu namaścił chyba sam Walaszek

“Wybuchy, dinozaury i lasery. Czasem disco, ale głównie lasery.” Tak krótko opisuje się polski zespół Lazzers i faktycznie chaosu oraz szaleństwa w ich nowym utworze “LOCO” nie trudno im odmówić.

Lazzers to nowy zespół muzyczny pochodzący z Warszawy, który postanowił połączyć szalone disco z mocnym rockowym brzmieniem gitar, ale także wokalu. Obecny skład zespołu to Kuba Lotz, Artur Pieńkowski, Marcin Chrzan oraz Robert Szmagalski.

Lazzers z prezentują nowy singiel “LOCO”

Lazzers z impetem wkroczyli na rynek muzyki rozrywkowej łącząc szalone teksty, elektroniczne disco i potężne rockowe brzmienia w jedną, wybuchową mieszankę. Ich nowy singiel “LOCO” doczekał się sympatycznego teledysku w którym przewodzi konkretny cel – dobra zabawa. Co ciekawe, wokalista Kuba Lotz w zwrotce brzmi tak jakby dubbingował go sam Walaszek, co dodatkowo dorzuca nutkę szaleństwa i lubianego przez wielu elementu popkultury. Oczywiście choć głos kultowego w naszym kraju rysownika w tym konkretnym fragmencie jest podobny, to jednak nie można odmówić oryginalności wokalu Kuby. Jeśli chodzi o ogólne brzmienie, czuć tutaj inspirację choćby dziełami Electric Callboy.