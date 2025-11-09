Zaloguj się lub Zarejestruj

Lawina prezentów na Steam. Gracze PC mogą odebrać za darmo jeszcze jedną grę

Mikołaj Ciesielski
2025/11/09 08:45
Na platformie Valve czeka kolejny prezent.

Wczoraj informowaliśmy Was o kolejnym prezencie dla graczy PC na Steam. Okazuje się jednak, że to nie koniec niespodzianek dla użytkowników komputerów osobistych. Na platformie Valve pojawiła się bowiem nowa oferta specjalna, która pozwala odebrać jeszcze jedną grę za darmo.

Steam
Steam

Will Glow the Wisp za darmo na Steam

Na Steam całkowicie za darmo dostępne jest obecnie Will Glow the Wisp. Jeśli chcecie wzbogacić swoją kolekcję o wspomnianą produkcję, to wystarczy, że udacie się na stronę gry na platformie Valve, zalogujecie się na swoje konto i kliknięcie zielony przycisk „Dodaj do biblioteki”.

W Will Glow the Wisp gracze poruszają się po „psychodelicznych labiryntach przy akompaniamencie elektronicznych beatów”. Sami twórcy opisują swoją produkcję jako połączenie Super Meat Boy i Geometry Wars. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun, który pozwoli Wam sprawdzić, jak całość prezentuje się w akcji.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że Will Glow the Wisp dostępne będzie za darmo na Steam tylko do 11 listopada 2025 roku do 10:00 czasu polskiego. Warto więc nie zwlekać z przypisaniem wspomnianej produkcji do swojej wirtualnej biblioteki.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/640890/Will_Glow_the_Wisp

Tagi:

Steam
Valve
darmowe gry
oferta
za darmo
cyfrowa dystrybucja
prezent
okazja
gry za darmo
niespodzianka
Will Glow the Wisp
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
