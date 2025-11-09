Lawina prezentów na Steam. Gracze PC mogą odebrać za darmo jeszcze jedną grę

Wczoraj informowaliśmy Was o kolejnym prezencie dla graczy PC na Steam. Okazuje się jednak, że to nie koniec niespodzianek dla użytkowników komputerów osobistych. Na platformie Valve pojawiła się bowiem nowa oferta specjalna, która pozwala odebrać jeszcze jedną grę za darmo.

Will Glow the Wisp za darmo na Steam

Na Steam całkowicie za darmo dostępne jest obecnie Will Glow the Wisp. Jeśli chcecie wzbogacić swoją kolekcję o wspomnianą produkcję, to wystarczy, że udacie się na stronę gry na platformie Valve, zalogujecie się na swoje konto i kliknięcie zielony przycisk „Dodaj do biblioteki”.