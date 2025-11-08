Kolejna darmowa gra na Steam. Trzeba pośpieszyć się z odebraniem prezentu

Steam oferuje kolejną darmową grę. Zaledwie dwa dni temu informowaliśmy, że platforma Valve oferuje następną grę za darmo, która nadal jest dostępna do odebrania, to teraz ruszyła nowa promocja, która potrwa nieco krócej, gdyż tylko do jutra. Warto się więc pośpieszyć i odebrać za darmo grę Bulb Boy. To produkcja studia Bulbware, wydana w październiku 2015 roku. Tytuł niedawno obchodził swoją dziesiątą rocznicę i teraz każdy chętny może samemu sprawdzić tę grę. Sądząc po opiniach graczy warto, gdyż na Steam Bulb Boy może pochwalić się bardzo pozytywnymi ocenami.

Pewnej ponurej nocy Chłopiec Żarowka zrywa się wystraszony z upiornego koszmaru. Odkrywa, że złowieszczy mrok spowił całą rezydencję Żarówencję. Dziadek Naftalin i Ćmopies zniknęli, a po skrzypiących korytarzach wędrują groteskowe monstra. Będziesz musiał zebrać całą odwagę i mocno wytężyć szklaną główkę, żeby uratować Twoich najbliższych. Bulb Boy to pocieszna i straszna zarazem przygodówka z intuicyjną mechaniką typu wskaż-i-kliknij, inspirowana takimi grami jak Machinarium czy Gobliiins. Rozwiązuj zagadki, pokonuj potwory i odkrywaj różne zdolności Bulba, żeby odkryć pokręconą historię. Aha - nie zapomnij też uratować swojego dziadka Naftalina i Ćmopsa przed wszechogarniająca ciemnością – czytamy w oficjalnym opisie.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Bulb Boy za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Dodaj do konta”. Gra automatycznie doda się do Waszej biblioteki na Steam. Oferta ważna jest tylko do 9 listopada do godziny 19:00.