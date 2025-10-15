Laurence Fishburne chce zagrać potężnego superbohatera Marvela. Za to odrzuciłby ofertę z Gwiezdnych wojen

Aktor ma sprecyzowane plany co do swojego ponownego dołączenia do uniwersum Marvela.
Laurence Fishburne publicznie wyraził chęć wcielenia się w jedną z najbardziej kultowych postaci komiksowego uniwersum Marvela. Podczas panelu z okazji 25-lecia Matrixa na nowojorskim Comic Conie, gdzie stwierdził, że chętnie dołączyłby do szykowanego już Matrixa 5,aktor zdradził, że marzy o roli Profesora Charlesa Xaviera, założyciela Szkoły dla Utalentowanej Młodzieży i przywódcy X-Menów.
X-Men – Laurence Fishburne chce zagrać Profesora X
Wiem, że trwają rozmowy o X-Menach. W tym momencie mam dwie opcje. Pierwsza to: co myślicie o Laurence’ie Fishburne jako Profesorze X? – przyznał Fishburne.
Publiczność zareagowała natychmiastową owacją, a prowadzący panel Josh Horowitz żartobliwie odpowiedział: „Zatwierdzone. Produkcja rusza!”.
Profesor Charles Xavier to jedna z najbardziej ikonicznych postaci w świecie Marvela. Telepata o ogromnych mocach potrafi czytać w myślach, tworzyć iluzje i osłony psychiczne, a także dowodzi drużyną mutantów. W przeszłości w tej roli wystąpili Patrick Stewart oraz James McAvoy, tworząc dwie zupełnie różne, ale równie cenione interpretacje bohatera.
GramTV przedstawia:
Fishburne nie ukrywa, że ma też inne pomysły na potencjalne role, ale nie zdefiniował jeszcze dokładnie, które go interesują. Choć prowadzący zasugerował, że mógłby pojawić się w uniwersum Gwiezdnych wojen, aktor stanowczo odrzucił ten pomysł.
Nie, dziękuję. Oglądam wszystkie części Gwiezdnych wojen. Właśnie jestem w połowie Rebeliantów. Jest mi dobrze na kanapie. Nie potrzebuję miecza świetlnego. Nie potrzebuję robić pew pew.
Fishburne ma już doświadczenie z Marvelem. Wcielił się w doktora Billa Fostera w Ant-Man i Osa oraz użyczył głosu w serialu animowanym A gdyby…? Był także narratorem postaci Beyondera w Moon Girl i Diabelski Dinozaur oraz podkładał głos pod Srebrnego Surfera w filmie Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera z 2007 roku.
Jednak Fishburne ma poważnych konkurentów do roli Profesora X. Wcześniej swoją chęć zagrania tej kultowej postaci wyraził Giancarlo Esposito. Wielu widzów widzi w tej roli innego czarnoskórego aktora, czyli Colmana Domingo. Obecnie nie ma żadnych plotek, że Marvel prowadzi już casting do tej postaci.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!