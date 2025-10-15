Laurence Fishburne chce zagrać potężnego superbohatera Marvela. Za to odrzuciłby ofertę z Gwiezdnych wojen

Wiem, że trwają rozmowy o X-Menach. W tym momencie mam dwie opcje. Pierwsza to: co myślicie o Laurence’ie Fishburne jako Profesorze X? – przyznał Fishburne.

Laurence Fishburne publicznie wyraził chęć wcielenia się w jedną z najbardziej kultowych postaci komiksowego uniwersum Marvela. Podczas panelu z okazji 25-lecia Matrixa na nowojorskim Comic Conie, gdzie stwierdził, że chętnie dołączyłby do szykowanego już Matrixa 5, aktor zdradził, że marzy o roli Profesora Charlesa Xaviera, założyciela Szkoły dla Utalentowanej Młodzieży i przywódcy X-Menów.

Profesor Charles Xavier to jedna z najbardziej ikonicznych postaci w świecie Marvela. Telepata o ogromnych mocach potrafi czytać w myślach, tworzyć iluzje i osłony psychiczne, a także dowodzi drużyną mutantów. W przeszłości w tej roli wystąpili Patrick Stewart oraz James McAvoy, tworząc dwie zupełnie różne, ale równie cenione interpretacje bohatera.

Fishburne nie ukrywa, że ma też inne pomysły na potencjalne role, ale nie zdefiniował jeszcze dokładnie, które go interesują. Choć prowadzący zasugerował, że mógłby pojawić się w uniwersum Gwiezdnych wojen, aktor stanowczo odrzucił ten pomysł.

Nie, dziękuję. Oglądam wszystkie części Gwiezdnych wojen. Właśnie jestem w połowie Rebeliantów. Jest mi dobrze na kanapie. Nie potrzebuję miecza świetlnego. Nie potrzebuję robić pew pew.

Fishburne ma już doświadczenie z Marvelem. Wcielił się w doktora Billa Fostera w Ant-Man i Osa oraz użyczył głosu w serialu animowanym A gdyby…? Był także narratorem postaci Beyondera w Moon Girl i Diabelski Dinozaur oraz podkładał głos pod Srebrnego Surfera w filmie Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera z 2007 roku.

Jednak Fishburne ma poważnych konkurentów do roli Profesora X. Wcześniej swoją chęć zagrania tej kultowej postaci wyraził Giancarlo Esposito. Wielu widzów widzi w tej roli innego czarnoskórego aktora, czyli Colmana Domingo. Obecnie nie ma żadnych plotek, że Marvel prowadzi już casting do tej postaci.