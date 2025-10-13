Matrix 5 już powstaje, ale czy Laurence Fishburne wróci jako Morfeusz?

W czwartej części tego aktora zabrakło i wszyscy pamiętamy, jak to się skończyło.

Laurence Fishburne, jedna z ikon kultowej sagi science fiction, zabrał głos w sprawie swojej ewentualnej obecności w nowej odsłonie Matrixa. Aktor, który na zawsze zapisał się w historii kina jako Morfeusz, wystąpił na panelu jubileuszowym podczas tegorocznego New York Comic Con. To właśnie tam podzielił się z fanami przemyśleniami dotyczącymi przyszłości franczyzy, nad którą pracuje obecnie Drew Goddard. Reżyser i scenarzysta znany m.in. z Marsjanina ma przejąć stery serii po Lanach i Lily Wachowskich. Matrix 5 – Laurence Fishburne chętny na udział w filmie, ale pod jednym warunkiem Warto przypomnieć, że Morfeusza w wykonaniu Fishburne’a zabrakło w czwartej części. Matrix Zmartwychwstania odniósł sromotną porażkę, zarabiając zaledwie 157,3 mln dolarów na całym świecie. Fishburne nie ukrywał, że jego udział w nowym projekcie nie jest przesądzony, ale jednocześnie dodał, że jego powrót może nie mieć sensu dla rozwoju serii.

To zależy od tego, czy będzie dobry [scenariusz]. Jeśli historia mnie przekona, wtedy tak. Ale nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Aktor ujawnił, że kontaktował się w sprawie swojego angażu do Matrixa 4 z Wachowskimi, lecz nie otrzymał zaproszenia. To właśnie z tego powodu jego Morfeusz nie powrócił w filmie z 2021 roku. Skontaktowałem się z nimi. Nie udało się. Powiedziałem: „Dziękuję bardzo”, a Lana odpowiedziała: „Dziękuję bardzo, pomyślę o tym”. I na tym się skończyło.

Podczas panelu, który poprowadził Josh Horowitz z podcastu Happy Sad Confused, Fishburne pojawił się wraz z Joe Pantolianem, odtwórcą roli Cyphera. Obaj aktorzy wspominali początki pracy nad filmem z 1999 roku, który zrewolucjonizował kino akcji. Wspomnieli też casting, pierwsze wrażenia po przeczytaniu scenariusza oraz atmosferę na planie, którą określili jako wyjątkową i pełną twórczej energii. Fishburne podkreślił, że Matrix nie tylko był przełomowy pod względem efektów specjalnych, lecz także całkowicie zmienił sposób, w jaki kino podchodzi do gatunków science fiction, fantasy i akcji. Nie ma filmu z gatunku sci-fi, akcji czy fantasy, który powstał po Matrixie i nie czerpał z niego inspiracji. Jest tak wszechobecny, że ludzie zapomnieli, skąd to wszystko się wzięło. Bez Matrixa nie byłoby MCU w takiej formie, jaką dziś znamy. Nowa odsłona, nad którą pracuje Goddard, ma być początkiem świeżego rozdziału serii. Nie wiadomo jednak, czy będzie to kontynuacja historii Neo i Trinity, czy zupełnie nowe spojrzenie na świat Matrixa. Nie ujawniono też, którzy członkowie oryginalnej obsady mogą powrócić.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.