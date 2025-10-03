Zaloguj się lub Zarejestruj

"Łatwiej się rozmawia w Arabii Saudyjskiej niż w Ameryce”. Co miał na myśli popularny komik?

Jakub Piwoński
2025/10/03 17:10
Dave Chappelle to satyryk, który słynie z tego, że nie gryzie się w język.

Dave Chappelle znów wzbudza kontrowersje – tym razem podczas Festiwalu Komedii w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Komik stwierdził, że w kraju Bliskiego Wschodu „łatwiej się rozmawia” niż w Stanach Zjednoczonych, sugerując, że wolność słowa w USA bywa nieco… ograniczona. Nietrudno domyślić się, że satyryk miał na myśli aferę wokół Jimmiego Kimmela i medialne reperkusje, jakie wywołały jego komentarze.

Satyryk kontynuował:

W Ameryce mówi się, że jeśli zaczniesz mówić o Charliem Kirku, zostaniesz zdjęty z anteny” – żartował Chappelle. „Nie wiem, czy to prawda, ale się przekonam.

Chappelle przyznał też, że obawia się powrotu do Stanów, bo może „zrobią mi coś, przez co nie będę mógł mówić tego, co chcę”. Jego komentarze wywołały mieszane reakcje – niektórzy amerykańscy komicy nie szczędzili mu krytyki. David Cross w ostrym oświadczeniu zawstydził Chappelle'a oraz innych artystów występujących w Rijadzie, w tym Billa Burra i Louiego CK, zarzucając im „przyzwolenie na totalitarną dominację” i ironicznie pytając, czy ktokolwiek może ich teraz jeszcze traktować poważnie.

Nie wszyscy jednak podzielają krytykę. Bill Burr w swoim Monday Morning Podcast opisał występ w Rijadzie jako jedno z „trzech najlepszych doświadczeń” w swoim życiu. „Wspaniale było poznać tę część świata i być częścią pierwszego festiwalu komediowego w Arabii Saudyjskiej” – mówił. „Rodzina królewska była zachwycona tym spektaklem. Wszyscy byli szczęśliwi. Ludzie odpowiedzialni za festiwal byli zachwyceni”.

Chappelle, znany z ciętego humoru i prowokacyjnych komentarzy. Stand-upy satyryka można znaleźć m.in. na Netflix.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/dave-chappelle-saudi-arabia-riyadh-festival-free-speech-1236537335/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


