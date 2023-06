Last Train Home – syberyjskie mrozy i walka o przetrwanie. Powstaje ciekawy strategiczny survival

Czeskie studio Ashborne Games zaprezentowało grę Last Train Home z akcją inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami po I wojnie światowej.

Wielka Wojna się skończyła, ale legion czeskich żołnierzy musi wrócić do domu koleją transsyberyjską. Ich celem jest powrót do nowo powstałej republiki, ale po drodze pojawiają się kłopoty - rosyjska wojna domowa. To właśnie tymi ludźmi dowodzi gracz. Bitwy w czasie rzeczywistym przeplatają się z zarządzaniem żołnierzami na pokładzie pociągu, który oczywiście można ulepszać podczas podróży przez Syberię.