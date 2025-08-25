Last Epoch nadal wygrywa z Diablo 4 i PoE 2. Gracze krytykują jednak 3. sezon

W miniony czwartek wystartował trzeci sezon Last Epoch. Na Steamie bawi się obecnie ponad 35 tysięcy osób, a w szczytowym momencie odnotowano 80 tysięcy graczy jednocześnie (via SteamDB). To bardzo dobry wynik, choć wyraźnie niższy niż przy poprzednim sezonie, gdy liczba ta przekroczyła 150 tysięcy.

Last Epoch – jak poradził sobie 3. sezon?

Mimo spadku aktywności Last Epoch nadal wyprzedza konkurencję. Statystyki gry przewyższają łączne wyniki Diablo 4 i Path of Exile 2 na Steamie. Należy jednak pamiętać, że oba tytuły dostępne są także na innych platformach – PoE 2 wkrótce otrzyma nową ligę, a Diablo 4 działa również przez Battle.net.