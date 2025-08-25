Last Epoch nadal wygrywa z Diablo 4 i PoE 2. Gracze krytykują jednak 3. sezon

Hack’n’slash utrzymał świetne statystyki, ale nowa zawartość nie wszystkich przekonała
W miniony czwartek wystartował trzeci sezon Last Epoch. Na Steamie bawi się obecnie ponad 35 tysięcy osób, a w szczytowym momencie odnotowano 80 tysięcy graczy jednocześnie (via SteamDB). To bardzo dobry wynik, choć wyraźnie niższy niż przy poprzednim sezonie, gdy liczba ta przekroczyła 150 tysięcy.
Last Epoch – jak poradził sobie 3. sezon?
Mimo spadku aktywności Last Epoch nadal wyprzedza konkurencję. Statystyki gry przewyższają łączne wyniki Diablo 4 i Path of Exile 2 na Steamie. Należy jednak pamiętać, że oba tytuły dostępne są także na innych platformach – PoE 2 wkrótce otrzyma nową ligę, a Diablo 4 działa również przez Battle.net.
Nowa zawartość sezonowa nie spotkała się z jednoznacznie pozytywnym odbiorem. Ostatnie 30 dni przyniosły ponad 1200 recenzji na Steamie, z czego 68% jest pozytywnych. Krytyka dotyczy głównie ograniczonej różnorodności „buildów” – wiele z nich okazuje się zbyt słabych, by sprostać trudniejszej zawartości.
Dodatkowo część graczy uważa, że mechaniki sezonu trzeciego są zbyt podobne do poprzednich, co sprawia, że rozgrywka niewiele się zmieniła. Mimo to Last Epoch wciąż zbiera pochwały za balans między złożonością Path of Exile a prostotą Diablo IV, dzięki czemu trafia do szerszej grupy odbiorców.
