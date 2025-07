Rywal Diablo przejęty przez Krafton. Co dalej z Last Epoch po zakupie studia?

Twórcy Last Epoch trafili pod skrzydła Kraftona, wydawcy PUBG i Subnautica 2. Fani mają mieszane odczucia.

W oficjalnym komunikacie studio Eleventh Hour przypomniało, że pracę nad Last Epoch rozpoczęto w 2017 roku jako hobbystyczny projekt, który z czasem przekształcił się w pełnoprawne studio zatrudniające ponad 100 os ób. Założyciel studia, Judd Cobler, podkreślił, że przejęcie przez Kraftona to efekt długich poszukiwań partnera, który pomoże wynieść grę na wyższy poziom – zarówno finansowo, jak i technologicznie.

Last Epoch

Studio Eleventh Hour Games, odpowiedzialne za udane ARPG Last Epoch, ogłosiło, że zostało przejęte przez firmę Krafton . Koreański gigant inwestuje w nowe marki po kontrowersjach związanych z grą Subnautica 2, a zakup twórców Last Epoch wzbudził emocje wśród graczy. Część fanów wyraża niepokój o przyszłość tytułu.

Nie wszyscy gracze są jednak optymistycznie nastawieni do zmian. W mediach społecznościowych pojawiły się głosy, że decyzja mogła być wymuszona trudną sytuacją finansową. Dodatkowo reputacja Kraftona ucierpiała po zamieszaniu wokół Subnautica 2, co wpłynęło na nieufność części społeczności.

Last Epoch zadebiutowało w wersji 1.0 na początku 2024 roku i rywalizuje z takimi tytułami jak Diablo IV i Path of Exile. Kolejny sezon gry – Beneath Ancient Skies – wystartuje 21 sierpnia, tuż przed dużą aktualizacją Path of Exile 2.