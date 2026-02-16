Zaloguj się lub Zarejestruj

Larian „zbyt wyraźnie” nawiązał do Baldur’s Gate 3 w Divinity: Original Sin 2. Studio musiało to zmienić

Radosław Krajewski
2026/02/16 08:00
Easter eggi z Baldur’s Gate 3 zawarte w poprzedniej grze Larian Studios były zbyt oczywiste. Ostatecznie część z nich wycięto.

Larian Studios uchyliło rąbka tajemnicy dotyczącej ukrytych wskazówek w Divinity: Original Sin 2 nawiązujących do ich kolejnego projektu. Popularne RPG zawierało zapowiedzi kolejnego wielkiego projektu studia, czyli Baldur’s Gate 3, jednak twórcy musieli je znacząco złagodzić przed premierą gry.

Baldur’s Gate 3

Nawiązania do Baldur’s Gate 3 w Divinity: Original Sin 2 były początkowo “bardzo złe”

Sprawa powróciła podczas niedawnej transmisji na żywo, w trakcie której deweloperzy wrócili do Divinity: Original Sin 2 i zaczęli wspominać kulisy produkcji. Temat ukrytych odniesień do przyszłej gry studia pojawił się w rozmowie z udziałem Swena Vinckego, szefa Larian Studios.

Początkowo odniesienie do Baldur’s Gate 3 było bardzo bezpośrednie. Zrobiliśmy to dosłownie w ostatniej chwili, ponieważ latem, gdy Divinity: Original Sin 2 trafiło na rynek, napisaliśmy pierwszy szkic Baldur’s Gate 3. Mieliśmy już kontrakt z Wizards of the Coast i musieliśmy to zrobić wtedy. Było to bardzo słabe.

Ostatecznie wskazówki stały się znacznie bardziej niejednoznaczne. W epilogu Divinity: Original Sin 2 postać Fane wspomina o ośmiornicach potajemnie snujących plany, natomiast nekromanta Tarquin mówi o tajemniczej rasie z innego świata, która żywi się umysłami. Oba motywy są odniesieniem do illithidów, czyli Pożeraczy Umysłów, choć łatwo je przeoczyć bez znajomości kontekstu. Z perspektywy czasu także słoje z pasożytami umysłu rozsiane po świecie gry wyglądają jak subtelna zapowiedź larw znanych z Baldur’s Gate 3.

GramTV przedstawia:

Tarquin wspomina również o języku Gustavchen, którym posługują się istoty z innego świata. W trakcie produkcji Baldur’s Gate 3 projekt nosił nazwę Project Gustav, po imieniu psa Swena Vinckego. To właśnie od tej nazwy pochodzi domyślne imię bohatera, czyli Tav.

Co ciekawe, nawiązania działają w obie strony. W Baldur’s Gate 3 można znaleźć ślady sugerujące dalsze losy Tarquina. W jednym z listów kapłanka Lenore De Hurst wspomina tajemniczego maga o imieniu przypominającym Tuqueen, natomiast notatka w House of Grief opisuje go pod pseudonimem Marco Creenn, który jest anagramem słowa nekromanta. Później trop się urywa, co może sugerować, że bohater powrócił do Rivellonu.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/baldurs-gate/divinity-original-sin-2-easter-eggs-hinting-baldurs-gate-3-would-be-larians-next-game-had-to-be-toned-down-originally-the-reference-to-bg3-was-very-explicit/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

