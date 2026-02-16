Larian „zbyt wyraźnie” nawiązał do Baldur’s Gate 3 w Divinity: Original Sin 2. Studio musiało to zmienić

Easter eggi z Baldur’s Gate 3 zawarte w poprzedniej grze Larian Studios były zbyt oczywiste. Ostatecznie część z nich wycięto.

Larian Studios uchyliło rąbka tajemnicy dotyczącej ukrytych wskazówek w Divinity: Original Sin 2 nawiązujących do ich kolejnego projektu. Popularne RPG zawierało zapowiedzi kolejnego wielkiego projektu studia, czyli Baldur’s Gate 3, jednak twórcy musieli je znacząco złagodzić przed premierą gry. Nawiązania do Baldur’s Gate 3 w Divinity: Original Sin 2 były początkowo “bardzo złe” Sprawa powróciła podczas niedawnej transmisji na żywo, w trakcie której deweloperzy wrócili do Divinity: Original Sin 2 i zaczęli wspominać kulisy produkcji. Temat ukrytych odniesień do przyszłej gry studia pojawił się w rozmowie z udziałem Swena Vinckego, szefa Larian Studios.

Początkowo odniesienie do Baldur’s Gate 3 było bardzo bezpośrednie. Zrobiliśmy to dosłownie w ostatniej chwili, ponieważ latem, gdy Divinity: Original Sin 2 trafiło na rynek, napisaliśmy pierwszy szkic Baldur’s Gate 3. Mieliśmy już kontrakt z Wizards of the Coast i musieliśmy to zrobić wtedy. Było to bardzo słabe. Ostatecznie wskazówki stały się znacznie bardziej niejednoznaczne. W epilogu Divinity: Original Sin 2 postać Fane wspomina o ośmiornicach potajemnie snujących plany, natomiast nekromanta Tarquin mówi o tajemniczej rasie z innego świata, która żywi się umysłami. Oba motywy są odniesieniem do illithidów, czyli Pożeraczy Umysłów, choć łatwo je przeoczyć bez znajomości kontekstu. Z perspektywy czasu także słoje z pasożytami umysłu rozsiane po świecie gry wyglądają jak subtelna zapowiedź larw znanych z Baldur’s Gate 3.

GramTV przedstawia:

Tarquin wspomina również o języku Gustavchen, którym posługują się istoty z innego świata. W trakcie produkcji Baldur’s Gate 3 projekt nosił nazwę Project Gustav, po imieniu psa Swena Vinckego. To właśnie od tej nazwy pochodzi domyślne imię bohatera, czyli Tav. Co ciekawe, nawiązania działają w obie strony. W Baldur’s Gate 3 można znaleźć ślady sugerujące dalsze losy Tarquina. W jednym z listów kapłanka Lenore De Hurst wspomina tajemniczego maga o imieniu przypominającym Tuqueen, natomiast notatka w House of Grief opisuje go pod pseudonimem Marco Creenn, który jest anagramem słowa nekromanta. Później trop się urywa, co może sugerować, że bohater powrócił do Rivellonu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.