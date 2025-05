Larian Studios tworzy nowy dział. Rozpoczęto rekrutację osób do rozwijania studia w innych mediach

Dział narracyjny powstaje, by pomóc zespołom pracującym nad kolejnymi tytułami Larian Studios – firma rozwija obecnie dwa niezapowiedziane jeszcze projekty. W ogłoszeniach rekrutacyjnych czytamy, że poszukiwani są „ludzie z dobrym gustem i smykałką do opowiadania historii”. Ich zadaniem będzie nie tylko współpraca z deweloperami, ale też szkolenie pracowników oraz dbanie o spójność narracji wewnątrz projektów.

Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że nowy dział będzie również odpowiadać za rozwój marek studia w innych mediach. W ofertach pracy mowa jest o „różnych formatach” oraz podpisywaniu kontraktów z utalentowanymi twórcami. Można się więc spodziewać, że Larian przygotowuje się do rozszerzenia swojego portfolio poza gry – być może o książki, komiksy, a nawet adaptacje filmowe czy serialowe.