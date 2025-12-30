Lando Norris dołącza do elitarnego grona brytyjskich mistrzów świata F1. To zaledwie 35 kierowca z tytułem

Zdobywając swój pierwszy tytuł mistrza świata F1, Norris stał się 11 brytyjskim kierowcą, który sięgnął po mistrzowską koronę. W walce o tytuł w sezonie 2025, Brytyjczyk pokonał Maxa Verstappena z Red Bulla oraz swojego zespołowego kolegę z McLarena, Oscara Piastriego.

Lando Norris jedenastym Brytyjczykiem z tytułem w F1

26-letni Lando Norris jest również zaledwie 35 kierowcą w 75-letniej historii Formuły 1, któremu udało się zdobyć mistrzostwo świata. Wielka Brytania jest najbardziej utytułowanym krajem w historii F1, jeśli chodzi o liczbę mistrzów świata wywodzących się z jednego państwa. Oto elitarne grono brytyjskich mistrzów świata Formuły 1, do którego dołączył Lando Norris:

Mike Hawthorn – 1958

Graham Hill – 1962, 1968

Jim Clark – 1963, 1965

John Surtees – 1964

Jackie Stewart – 1969, 1971, 1973

James Hunt – 1976

Nigel Mansell – 1992

Damon Hill – 1996

Lewis Hamilton – 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

Jenson Button – 2009

Lando Norris – 2025

Lando Norris to jeden z najbardziej utalentowanych kierowców młodego pokolenia w Formule 1. Urodził się w 1999 roku w Bristolu i od 2019 roku ściga się dla McLarena z którym zdobył swoje pierwsze zwycięstwa i zbudował reputację kierowcy szybkiego, konsekwentnego i świetnie radzącego sobie pod presją. W sezonie 2025 sięgnął po tytuł mistrza świata, potwierdzając, że potrafi wykorzystać swój talent w decydujących momentach. Jego styl jazdy łączy agresję z dużą precyzją, a poza torem Norris jest znany z poczucia humoru i bardzo bliskiego kontaktu z fanami. Dzięki temu stał się jedną z najbardziej lubianych postaci współczesnej Formuły 1.