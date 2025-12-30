Zaloguj się lub Zarejestruj

Lando Norris dołącza do elitarnego grona brytyjskich mistrzów świata F1. To zaledwie 35 kierowca z tytułem

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/30 19:30
Lando Norris dołączył do elitarnego grona brytyjskich mistrzów świata Formuły 1, stając się jedenastym zawodnikiem, który wywalczył tytuł.

Zdobywając swój pierwszy tytuł mistrza świata F1, Norris stał się 11 brytyjskim kierowcą, który sięgnął po mistrzowską koronę. W walce o tytuł w sezonie 2025, Brytyjczyk pokonał Maxa Verstappena z Red Bulla oraz swojego zespołowego kolegę z McLarena, Oscara Piastriego.

Lando Norris w McLarenie
Lando Norris w McLarenie

Lando Norris jedenastym Brytyjczykiem z tytułem w F1

26-letni Lando Norris jest również zaledwie 35 kierowcą w 75-letniej historii Formuły 1, któremu udało się zdobyć mistrzostwo świata. Wielka Brytania jest najbardziej utytułowanym krajem w historii F1, jeśli chodzi o liczbę mistrzów świata wywodzących się z jednego państwa. Oto elitarne grono brytyjskich mistrzów świata Formuły 1, do którego dołączył Lando Norris:

  • Mike Hawthorn – 1958
  • Graham Hill – 1962, 1968
  • Jim Clark – 1963, 1965
  • John Surtees – 1964
  • Jackie Stewart – 1969, 1971, 1973
  • James Hunt – 1976
  • Nigel Mansell – 1992
  • Damon Hill – 1996
  • Lewis Hamilton – 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
  • Jenson Button – 2009
  • Lando Norris – 2025
Lando Norris to jeden z najbardziej utalentowanych kierowców młodego pokolenia w Formule 1. Urodził się w 1999 roku w Bristolu i od 2019 roku ściga się dla McLarena z którym zdobył swoje pierwsze zwycięstwa i zbudował reputację kierowcy szybkiego, konsekwentnego i świetnie radzącego sobie pod presją. W sezonie 2025 sięgnął po tytuł mistrza świata, potwierdzając, że potrafi wykorzystać swój talent w decydujących momentach. Jego styl jazdy łączy agresję z dużą precyzją, a poza torem Norris jest znany z poczucia humoru i bardzo bliskiego kontaktu z fanami. Dzięki temu stał się jedną z najbardziej lubianych postaci współczesnej Formuły 1.

