Lando Norris dołącza do elitarnego grona brytyjskich mistrzów świata F1. To zaledwie 35 kierowca z tytułem

Zdobywając swój pierwszy tytuł mistrza świata F1, Norris stał się 11 brytyjskim kierowcą, który sięgnął po mistrzowską koronę. W walce o tytuł w sezonie 2025, Brytyjczyk pokonał Maxa Verstappena z Red Bulla oraz swojego zespołowego kolegę z McLarena, Oscara Piastriego.
Lando Norris jedenastym Brytyjczykiem z tytułem w F1
26-letni Lando Norris jest również zaledwie 35 kierowcą w 75-letniej historii Formuły 1, któremu udało się zdobyć mistrzostwo świata. Wielka Brytania jest najbardziej utytułowanym krajem w historii F1, jeśli chodzi o liczbę mistrzów świata wywodzących się z jednego państwa. Oto elitarne grono brytyjskich mistrzów świata Formuły 1, do którego dołączył Lando Norris:
- Mike Hawthorn – 1958
- Graham Hill – 1962, 1968
- Jim Clark – 1963, 1965
- John Surtees – 1964
- Jackie Stewart – 1969, 1971, 1973
- James Hunt – 1976
- Nigel Mansell – 1992
- Damon Hill – 1996
- Lewis Hamilton – 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
- Jenson Button – 2009
- Lando Norris – 2025
