Lady Gaga zagrała największy koncert w swojej karierze dla 2 milionów fanów na plaży Copacabana. Zobaczcie imponujące nagrania

Według BBC News, wydarzenie to wygenerowało około 100 milionów dolarów wpływów do lokalnej gospodarki. Co więcej, Gaga pobiła rekord Madonny z 2023 roku, której koncert przyciągnął „zaledwie” 1,6 miliona osób, stając się największym samodzielnym wydarzeniem muzycznym na żywo w historii. Podczas przemówienia do tłumu Gaga powiedziała:

Historyczne wydarzenie zatytułowane Mayhem On The Beach było pierwszym występem Lady Gagi w Brazylii od 2012 roku. Bezpłatny koncert, otwarty dla wszystkich chętnych, odbył się przy hotelu Belmond Copacabana Palace na specjalnie zaprojektowanej scenie, która miała odzwierciedlać artystyczną wizję wokalistki.

Ackt II: And She Fell Into a Gothic Dream:

Akt I: Of Velvet and Vice:

Setlista koncertu Mayhem On The Beach:

To dla mnie ogromny zaszczyt być tu dziś z wami. Moje serce jest pełne. Czuję się szczęśliwa, dumna i głęboko wdzięczna. Dziś wieczorem tworzymy historię, ale nikt nie pisze jej sam. To dzięki wam — niesamowitym ludziom z Brazylii — mam ten moment. To wy sprawiliście, że mogę dziś błyszczeć. Jesteście tak barwni i piękni jak słońce i księżyc nad oceanem tutaj, na plaży Copacabana.

Akt III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name:

Killah

Zombieboy

Die With a Smile

How Bad Do U Want Me

Akt IV: To Wake Her Is to Lose Her:

Shadow of a Man

Born This Way

Blade of Grass

Shallow

Vanish Into You

Koncert stanowił także promocję najnowszego albumu Lady Gagi „Mayhem”, który zebrał bardzo pozytywne recenzje. Magazyn NME przyznał mu cztery gwiazdki, chwaląc odwagę Gagi w trzymaniu się swojej maksymalistycznej wizji, bez podporządkowania się trendom TikToka. Występ na Copacabanie był kulminacją intensywnego okresu koncertowego artystki. Na początku kwietnia Gaga wystąpiła również na obu weekendach Coachelli, gdzie zaprezentowała między innymi nowe utwory oraz klasyki, takie jak „Born This Way”, „Judas” czy „Paparazzi”.

Gaga przygotowuje się teraz do trasy koncertowej The MAYHEM Ball, która obejmie USA, Europę, Wielką Brytanię, Australię, Meksyk oraz po raz pierwszy od ponad dekady Singapur.

