Kupujesz grę? W rzeczywistości tylko licencję. Silent Hill F z nietypową reklamą

Mikołaj Berlik
2025/10/08 12:00
Xbox z nowym podejściem do cyfrowych gier.

Reklama Silent Hill F przygotowana z myślą o użytkownikach Xboxa zwróciła uwagę graczy nietypowym szczegółem. Pod napisem „Available now” pojawił się dopisek informujący, że „kupno lub nabycie produktu cyfrowego oznacza jedynie licencję”. To jasne przypomnienie, że zakup gry w formie cyfrowej nie daje jej pełnej własności.

Silent Hill F – nowa polityka komunikacji Microsoftu

Jak zauważyli użytkownicy Reddita, podobny komunikat nie pojawiał się wcześniej w tak widoczny sposób. Deweloperzy i wydawcy zazwyczaj ukrywali tego typu informacje w regulaminach lub opisach licencyjnych. Tym razem jest to element samej reklamy, widoczny już na pierwszym planie.

Według komentarzy branżowych, zmiana ma związek z nowym prawem w stanie Kalifornia, które wymaga od cyfrowych sklepów jasnego informowania klientów, że zakup gry oznacza jedynie uzyskanie prawa do korzystania z niej — a nie nabycie własności. Jeśli platformy takie jak Xbox Store używają słów „kup” lub „nabyj”, muszą jednocześnie umieścić taki dopisek.

Niektórzy gracze uznali tę zmianę za zbędną formalność, ale wielu komentujących chwali większą przejrzystość w komunikacji między platformami a konsumentami. W dobie rosnącej dominacji dystrybucji cyfrowej, informacja o tym, że gry mogą być usuwane lub tracić licencję, jest szczególnie istotna – wywołuje ona także wiele kontrowersji.

Przypomnijmy, że Silent Hill F jest dostępne na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2025/10/new-silent-hill-f-xbox-advertisement-makes-it-clear-youre-only-buying-a-license

