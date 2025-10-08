Kupujesz grę? W rzeczywistości tylko licencję. Silent Hill F z nietypową reklamą

Reklama Silent Hill F przygotowana z myślą o użytkownikach Xboxa zwróciła uwagę graczy nietypowym szczegółem. Pod napisem „Available now” pojawił się dopisek informujący, że „kupno lub nabycie produktu cyfrowego oznacza jedynie licencję”. To jasne przypomnienie, że zakup gry w formie cyfrowej nie daje jej pełnej własności.

Silent Hill F – nowa polityka komunikacji Microsoftu

Jak zauważyli użytkownicy Reddita, podobny komunikat nie pojawiał się wcześniej w tak widoczny sposób. Deweloperzy i wydawcy zazwyczaj ukrywali tego typu informacje w regulaminach lub opisach licencyjnych. Tym razem jest to element samej reklamy, widoczny już na pierwszym planie.