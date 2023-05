Kup zestaw klocków LEGO na Sferis.pl i wygraj wyjazd do Legolandu w Dubaju!

Codziennie do wygrania są również wybrane zestawy LEGO.

Czy są z nami fani LEGO? Jeśli tak, to świetnie się składa. Miłośnicy duńskich klocków mają bowiem szansę za sprawą loterii „Podaruj moc zabawy i wygraj” zdobyć wyjazd do Legolandu w Dubaju! Zainteresowani muszą jedynie kupić dowolny zestaw LEGO m.in. na Sferis.pl, zachować paragon lub fakturę imienną, a następnie uzupełnić formularz zgłoszeniowy na stronie konkursu. Oprócz nagrody głównej codziennie do wygranie są również wybrane zestawy LEGO. Więcej szczegółów oraz regulamin znajdziecie pod tym adresem.

Loteria „Podaruj moc zabawy i wygraj” trwa do 26 czerwca 2023 roku, a pełną ofertę klocków LEGO dostępnych na Sferis.pl znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka wybranych zestawów, których zakup pozwoli Wam wziąć udział w konkursie.

Podaruj moc zabawy i wygraj wyjazd do Legoland Dubai – wybrane zestawy LEGO dostępne na Sferis.pl: