Kup Xboxa teraz, zapłać później. Microsoft testuje nową opcję

Gracze mogą rozłożyć zakup konsoli na nieoprocentowane raty lub finansowanie do 24 miesięcy.

Microsoft wprowadza kolejną zmianę w ekosystemie Xbox. Na oficjalnej stronie producenta pojawiła się opcja „Buy Now, Pay Later”, dzięki której gracze będą mogli rozłożyć zakup konsoli na raty lub odroczyć płatność. Xbox umożliwia zakup konsoli na raty Nowa funkcja została początkowo odkryta w kodzie strony przez użytkowników analizujących backend serwisu. Teraz rozwiązanie zaczęło pojawiać się u kolejnych użytkowników. Według dostępnych informacji Microsoft planuje współpracę z PayPal oraz Klarna. Na ten moment aktywna wydaje się jedynie opcja PayPal, oferująca dwa modele płatności: cztery nieoprocentowane raty płatne co dwa tygodnie lub finansowanie rozłożone nawet na 24 miesiące.

Warto zaznaczyć, że opcja dotyczy wyłącznie zakupu konsol Xbox. Nie obejmuje ona akcesoriów, kontrolerów ani gier.

GramTV przedstawia:

Wprowadzenie nowej formy finansowania nie jest przypadkowe. W ostatnich latach ceny konsol znacząco wzrosły. Xbox Series X podrożał z 499 do 649 dolarów, natomiast Xbox Series S z 299 do 449 dolarów. Rosnące koszty komponentów, między innymi związane z rozwojem centrów danych AI, sprawiają, że eksperci nie spodziewają się obniżek cen w najbliższym czasie. Możliwość rozłożenia płatności może więc okazać się atrakcyjna dla osób, które dotąd odkładały zakup nowej konsoli. Microsoft nie jest pierwszą firmą oferującą podobne rozwiązanie. PlayStation już wcześniej wdrożyło obsługę Klarna przy zakupach w swoim sklepie internetowym. Nintendo natomiast pozwala korzystać z PayPal przy zakupie Switcha 2, ale oficjalnie nie promuje opcji finansowania. Kolejne studio Xboxa zagrożone? Twórcy South of Midnight mają prowadzić rozmowy z Microsoftem

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