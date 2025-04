Kultowy zdobywca Oscara powraca do kin. Z okazji 20-lecia premiery

Reżyserowany przez Anga Lee film, w którym wystąpili Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway i Michelle Williams, zadebiutował na Festiwalu Filmowym w Wenecji w 2005 roku, szybko stając się kandydatem do najważniejszych nagród i jednym z najważniejszych filmów przełamujących społeczne tabu. Film zdobył osiem nominacji do Oscara, w tym za Najlepszy Film. Ang Lee otrzymał statuetkę za reżyserię, która była jego drugą nagrodą po sukcesie Przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka. Nagrody Akademii zdobyli również Gustavo Santaolalla za najlepszą muzykę oryginalną oraz Larry McMurtry i Diana Ossana za najlepszy scenariusz adaptowany, napisany na podstawie opowiadania Annie Proulx.

Coraz większą popularność zdobywają reedycję filmów sprzed lat. Dopiero co na ekranach kin ponownie mogliśmy oglądać Gwiezdne wojny: Zemstę Sithów, które zarobiły w pierwszy weekend rekordową kwotę, a teraz studio Focus Features ogłosiło, że z okazji 20. rocznicy premiery do kin powróci nagrodzony trzema Oscarami film Tajemnice Brokeback Mountain. Specjalne pokazy zaplanowano na 22 i 25 czerwca tego roku.

Osadzony w pięknych krajobrazach Ameryki, film opowiada historię dwóch młodych mężczyzn, których od pierwszego spotkania łączy nierozerwalna więź, dowodząca wiecznej siły miłości. Ennis Del Mar (Heath Ledger) i Jack Twist (Jake Gyllenhaal) poznają się w trakcie poszukiwania zatrudnienia. Świat podlega stałym zmianom, ale ich codzienność wypełnia monotonia. Wszystko w ich życiu zostało już z góry ustalone - mają znaleźć stałe zajęcie, ożenić się i założyć rodzinę. Obu prześladuje jednak pragnienie czegoś, co trudno im nawet określić. Gdy ich nowy pracodawca Joe Acquirre (Randy Quaid) wysyła ich do pracy na majestatyczne wzgórze Brokeback, zawiązuje się między nimi głęboka zażyłość. Na Brokeback Mountain mają miejsce wydarzenia, które na zawsze odmienią dotychczasowe życie Ennisa i Jacka. Przyjaciele postanawiają jednak zachować je w tajemnicy...

Krótka forma literacka Brokeback Mountain autorstwa Annie Proulx po raz pierwszy została opublikowana w The New Yorker w 1997 roku i zdobyła National Magazine Award for Fiction. W 2000 roku ukazała się nieco rozszerzona wersja opowiadania w zbiorze Close Range: Wyoming Stories, nominowanym do Pulitzera.

W związku z jubileuszem filmu planowane są również specjalne gadżety oraz inne inicjatywy upamiętniające ten przełomowy tytuł. Obecnie nie wiadomo, czy reedycja dotyczy wyłącznie Ameryki, czy też Tajemnicę Brokeback Mountain będzie można oglądać również w innych krajach.