Kultowy survival do ogrania za darmo na Steam. Trzeba się jednak pospieszyć

Gra jest dostępna za darmo do poniedziałku, czyli 6 kwietnia do godziny 19:00 czasu polskiego. Promocja ma na celu wsparcie aktualnej wyprzedaży serii Subnautica na Steamie, która potrwa jeszcze kilka dni dłużej. W ramach wyprzedaży podstawowa wersja Subnautica została przeceniona o 75 procent i można ją nabyć za jedyne 33,49 zł. Edycja Sub-Sonic z soundtrackiem kosztuje 39,13 zł, a Subnautica Ultimate Collection została przeceniona na 78,26 zł. Wszystko możecie sprawdzić na karcie gry na Steam.

Rozgrywka opiera się na eksploracji, poczuciu zagrożenia i odkrywaniu nieznanego. Gra potrafi płynnie przechodzić od spokojnych, kolorowych raf do przerażających głębin, budując wyjątkową atmosferę łączącą zachwyt i napięcie. Przy okazji warto wspomnieć, że Subnautica 2 ma trafić do wczesnego dostępu w 2026 roku. Początkowo opóźnienie względem 2025 roku tłumaczono chęcią dopracowania gry na podstawie testów. Z czasem sprawa przerodziła się jednak w spór prawny między wydawcą Krafton, a byłym kierownictwem studia. W marcu 2026 sąd w Delaware nakazał przywrócenie byłego CEO, Ted Gill, do pełnienia funkcji i oddanie mu kontroli nad premierą gry we wczesnym dostępie. Konflikt dotyczy między innymi zarzutów o zaniedbania oraz sporu o premię w wysokości 250 milionów dolarów, powiązaną z wynikami studia po przejęciu przez Krafton w 2021 roku. Dla graczy najważniejsze jest jednak to, że już teraz mogą bezpłatnie sprawdzić pierwszą część serii i przekonać się, skąd bierze się jej fenomen.