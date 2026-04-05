Kultowy survival do ogrania za darmo na Steam. Trzeba się jednak pospieszyć

Użytkownicy Steama mogą zagrać w grę Subnautica całkowicie za darmo w ramach ograniczonej czasowo promocji. Co więcej, jeśli po przetestowaniu gra wam się spodoba, to będziecie mogli ją kupić w bardzo korzystnej cenie.
Subnautica do ogrania za darmo przez krótki czas
Stworzona przez Unknown Worlds Entertainment produkcja zadebiutowała w styczniu 2018 roku po ponad trzech latach spędzonych we wczesnym dostępie. Od tego czasu zdobyła ogromną popularność, gromadząc niemal 175 tysięcy recenzji na Steamie, z czego ponad 96 procent jest pozytywnych. Darmowy weekend to świetna okazja dla nowych graczy, aby sprawdzić, dlaczego Subnautica uchodzi za jedną z najważniejszych gier w gatunku survival-crafting. Tytuł wyróżnia się na tle konkurencji unikalnym podejściem, ponieważ zamiast skupiać się głównie na walce czy zbieraniu zasobów, przenosi gracza do ogromnego i nieco przerażającego oceanu.