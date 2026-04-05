Kultowy survival do ogrania za darmo na Steam. Trzeba się jednak pospieszyć

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/05 10:00
Jeden z najpopularniejszych survivali jest przez ograniczony czas dostępny na Steam.

Użytkownicy Steama mogą zagrać w grę Subnautica całkowicie za darmo w ramach ograniczonej czasowo promocji. Co więcej, jeśli po przetestowaniu gra wam się spodoba, to będziecie mogli ją kupić w bardzo korzystnej cenie.

Subnautica do ogrania za darmo przez krótki czas

Stworzona przez Unknown Worlds Entertainment produkcja zadebiutowała w styczniu 2018 roku po ponad trzech latach spędzonych we wczesnym dostępie. Od tego czasu zdobyła ogromną popularność, gromadząc niemal 175 tysięcy recenzji na Steamie, z czego ponad 96 procent jest pozytywnych. Darmowy weekend to świetna okazja dla nowych graczy, aby sprawdzić, dlaczego Subnautica uchodzi za jedną z najważniejszych gier w gatunku survival-crafting. Tytuł wyróżnia się na tle konkurencji unikalnym podejściem, ponieważ zamiast skupiać się głównie na walce czy zbieraniu zasobów, przenosi gracza do ogromnego i nieco przerażającego oceanu.

Gra jest dostępna za darmo do poniedziałku, czyli 6 kwietnia do godziny 19:00 czasu polskiego. Promocja ma na celu wsparcie aktualnej wyprzedaży serii Subnautica na Steamie, która potrwa jeszcze kilka dni dłużej. W ramach wyprzedaży podstawowa wersja Subnautica została przeceniona o 75 procent i można ją nabyć za jedyne 33,49 zł. Edycja Sub-Sonic z soundtrackiem kosztuje 39,13 zł, a Subnautica Ultimate Collection została przeceniona na 78,26 zł. Wszystko możecie sprawdzić na karcie gry na Steam.

Rozgrywka opiera się na eksploracji, poczuciu zagrożenia i odkrywaniu nieznanego. Gra potrafi płynnie przechodzić od spokojnych, kolorowych raf do przerażających głębin, budując wyjątkową atmosferę łączącą zachwyt i napięcie. Przy okazji warto wspomnieć, że Subnautica 2 ma trafić do wczesnego dostępu w 2026 roku. Początkowo opóźnienie względem 2025 roku tłumaczono chęcią dopracowania gry na podstawie testów. Z czasem sprawa przerodziła się jednak w spór prawny między wydawcą Krafton, a byłym kierownictwem studia. W marcu 2026 sąd w Delaware nakazał przywrócenie byłego CEO, Ted Gill, do pełnienia funkcji i oddanie mu kontroli nad premierą gry we wczesnym dostępie. Konflikt dotyczy między innymi zarzutów o zaniedbania oraz sporu o premię w wysokości 250 milionów dolarów, powiązaną z wynikami studia po przejęciu przez Krafton w 2021 roku. Dla graczy najważniejsze jest jednak to, że już teraz mogą bezpłatnie sprawdzić pierwszą część serii i przekonać się, skąd bierze się jej fenomen.

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

koNraDM4
Gramowicz
Wczoraj 18:29
Poważnie? Informujecie o tym dopiero 5 kwietnia o 10:00?

Jak widać późno wpadli na ten trop, raczej tego nie zrobili po złości

Fun_g_1_2_3
Gramowicz
Wczoraj 18:00

Od 2 kwietnia od godziny 10:00 czasu pacyficznego do 6 kwietnia do godziny 9:59 czasu pacyficznego możesz grać w Subnautica za darmo.

Poważnie? Informujecie o tym dopiero 5 kwietnia o 10:00?




