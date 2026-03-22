Kultowy superbohater wreszcie zadebiutuje w MCU? „To skomplikowane”

Aktor mówi wprost, że zagranie tego bohatera nie jest wcale tak proste, jak mogłoby się wydawać.

W ostatnich latach coraz częściej powraca temat wprowadzenia Ghost Ridera do MCU. Postać, która ostatni raz pojawiła się na dużym ekranie w 2012 roku w filmie Ghost Rider 2, od dawna znajduje się na liście życzeń fanów. Według wcześniejszych doniesienia nowa wersja bohatera mogłaby zadebiutować w jednym z kolejnych widowisk z serii Avengers, ale jak na razie nie ma nawet wiarygodnych plotek, które by to potwierdzały. Ryan Gosling nadal jest chętny zagrać Ghost Ridera w uniwersum Marvela Jednym z najczęściej wymienianych kandydatów do roli Ghost Ridera jest Ryan Gosling. Aktor promujący obecnie film Projekt Hail Mary już wcześniej sygnalizował zainteresowanie występem w kinie superbohaterskim, a jego nazwisko regularnie przewija się w kontekście produkcji Marvel Studios.

Teraz gwiazdor postanowił odnieść się do spekulacji. W rozmowie z Joshem Horowitzem nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, ale przyznał, że temat faktycznie istnieje. Nie wiem, co powiedzieć. Podtrzymujemy nadzieję. Pojawiły się pewne rozmowy. To skomplikowana sytuacja. W trakcie wywiadu pojawił się również żartobliwy wątek związany z jego żoną, Evą Mendes, która wystąpiła w filmie Ghost Rider z 2007 roku u boku Nicolasa Cage’a. Gosling skwitował to z humorem. Cieszę się, że przynajmniej jedno z nas miało okazję w tym zagrać.

Aktor przyznał też, że jako dziecko nie był zapalonym czytelnikiem komiksów, jednak postać Ghost Ridera przyciąga go z powodów trudnych do jednoznacznego wyjaśnienia. To po prostu pewne odczucie. Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o tym, kiedy i w jaki sposób Ghost Rider zadebiutuje w MCU. Choć Marvel Studios w przeszłości pozytywnie wypowiadało się o potencjalnej współpracy z Goslingiem, nic nie wskazuje na to, by aktor miał w najbliższym czasie wcielić się w kultowego antybohatera. Na konkrety trzeba więc jeszcze poczekać, ale jak widać, aktor nie chce zrezygnować z tej roli i nadal jest chętny na współpracę z Marvelem.

