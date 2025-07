W nowym Spider-Manie naprawdę dojdzie do tego pojedynku. Fani otrzymają to, na co od dawna czekają

To będzie epickie starcie.

Do sieci trafiły nowe doniesienia dotyczące fabuły Spider-Man: Brand New Day. Niedawno potwierdzono, że Jon Bernthal pojawi się w filmie jako Punisher. Teraz według plotek ta dwójka bohaterów ma połączyć siły, aby walczyć z Hulkiem. Będzie to spektakularne starcie między Avengersami, na które fani od dawna czekają.

Spider-Man: Brand New Day – Pajączek i Punisher kontra Savage Hulk