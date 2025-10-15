Kultowy polski komiks zostanie zaprezentowany w zupełnie nowej formie

Fani mogą się już szykować na wielkie widowisko.

Legenda polskiego komiksu wchodzi na scenę – Thorgal. Pieśń Przeznaczenia to multimedialne widowisko koncertowe inspirowane kultową serią autorstwa Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme’a. Fani mogą się już szykować na wielkie widowisko. Thorgal będzie widowiskiem multimedialnym Na scenie ma zostać połączona muzykę, aktorska narracja i animowane kadry komiksowe, tworząc immersyjne doświadczenie, które przenosi widza w mroczny, nordycki świat Thorgala. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to „pierwsza w Polsce adaptacja audio-komiksu Thorgal w formie koncertowej”, łącząca epicką oprawę filmową z charakterystycznym klimatem serii.

Thorgal to nie tylko jedna z najważniejszych europejskich serii komiksowych – w Polsce odegrała kluczową rolę w popularyzacji tego medium. Opowieści Rosińskiego i Van Hamme’a przyciągały rzesze młodych czytelników, łącząc epicką przygodę z refleksją nad człowieczeństwem i losami bohatera, a dziś inspirują nowe formy artystycznej ekspresji, jak to widowisko multimedialne. Swego czasu zapowiadana była też gra, ale jak na razie brak szczegółów w tym temacie. Ukazała się jednak gra planszowa. Warto dodać, że seria komiksowa Thorgal jest nadal kontynuowana. Po zakończeniu głównej serii przez Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme’a, powstały trzy równoległe cykle: Thorgal – Młodzieńcze lata”, Thorgal – Kriss de Valnor oraz Thorgal – Louve.

GramTV przedstawia:

Projekt widowiska multimedialnego zadebiutuje w marcu 2026 roku w Spodku w Katowicach, COS Torwar w Warszawie oraz ERGO ARENIE w Trójmieście. Sprzedaż biletów prowadzi eBilet, ceny startują od 149,90 zł. Organizatorzy obiecują trzy „magiczne koncerty”, które zadowolą zarówno fanów komiksu, jak i miłośników widowisk multimedialnych. Szczegóły obsady muzycznej mają zostać ujawnione bliżej daty wydarzeń. Sprawdź wiedzę o serii Thorgal w quizie

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





