Kultowy polski komiks zostanie zaprezentowany w zupełnie nowej formie

Legenda polskiego komiksu wchodzi na scenę – Thorgal. Pieśń Przeznaczenia to multimedialne widowisko koncertowe inspirowane kultową serią autorstwa Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme’a. Fani mogą się już szykować na wielkie widowisko.
Thorgal będzie widowiskiem multimedialnym
Na scenie ma zostać połączona muzykę, aktorska narracja i animowane kadry komiksowe, tworząc immersyjne doświadczenie, które przenosi widza w mroczny, nordycki świat Thorgala. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to „pierwsza w Polsce adaptacja audio-komiksu Thorgal w formie koncertowej”, łącząca epicką oprawę filmową z charakterystycznym klimatem serii.
Warto dodać, że seria komiksowa Thorgal jest nadal kontynuowana. Po zakończeniu głównej serii przez Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme’a, powstały trzy równoległe cykle: Thorgal – Młodzieńcze lata”, Thorgal – Kriss de Valnor oraz Thorgal – Louve.
GramTV przedstawia:
Projekt widowiska multimedialnego zadebiutuje w marcu 2026 roku w Spodku w Katowicach, COS Torwar w Warszawie oraz ERGO ARENIE w Trójmieście. Sprzedaż biletów prowadzi eBilet, ceny startują od 149,90 zł. Organizatorzy obiecują trzy „magiczne koncerty”, które zadowolą zarówno fanów komiksu, jak i miłośników widowisk multimedialnych. Szczegóły obsady muzycznej mają zostać ujawnione bliżej daty wydarzeń.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!