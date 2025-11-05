Sevendust zakończyli nagrania nowego albumu studyjnego. To ich piętnasty krążek

Wokalista Lajon Witherspoon oraz gitarzysta Clint Lowery potwierdzili, że Sevendust zakończyli prace nad swoim nowym albumem studyjnym, którego premiera planowana jest na początek 2026 roku nakładem Napalm Records. Zespół ponownie nagrywał materiał w studiu Studio Barbarosa w Gotha na Florydzie, a funkcję producenta raz jeszcze objął Michael “Elvis” Baskette, znany ze współpracy m.in. z Alter Bridge i Slashem.

Sevendust nagrali nowy album

We wtorek, 4 listopada, Clint Lowery udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie na zakończenie sesji nagraniowej, dziękując Baskette’owi oraz inżynierom Jefowi Mollowi i Joshowi Saldate za podniesienie wszystkiego na najwyższy poziom i bezkompromisową dbałość o szczegóły. Sesje pisania nowego materiału, będącego następcą wydanego w 2023 roku “Truth Killer”, ponownie odbyły się w domu Lajona i jego żony Ashley, gdzie Sevendust pracowali już wcześniej. Gitarzysta napisał: