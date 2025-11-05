Sevendust zakończyli nagrania nowego albumu studyjnego. To ich piętnasty krążek

Możemy się szykować na nowy, piętnasty album zespołu Sevendust.
Wokalista Lajon Witherspoon oraz gitarzysta Clint Lowery potwierdzili, że Sevendust zakończyli prace nad swoim nowym albumem studyjnym, którego premiera planowana jest na początek 2026 roku nakładem Napalm Records. Zespół ponownie nagrywał materiał w studiu Studio Barbarosa w Gotha na Florydzie, a funkcję producenta raz jeszcze objął Michael “Elvis” Baskette, znany ze współpracy m.in. z Alter Bridge i Slashem.
Sevendust nagrali nowy album
We wtorek, 4 listopada, Clint Lowery udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie na zakończenie sesji nagraniowej, dziękując Baskette’owi oraz inżynierom Jefowi Mollowi i Joshowi Saldate za podniesienie wszystkiego na najwyższy poziom i bezkompromisową dbałość o szczegóły. Sesje pisania nowego materiału, będącego następcą wydanego w 2023 roku “Truth Killer”, ponownie odbyły się w domu Lajona i jego żony Ashley, gdzie Sevendust pracowali już wcześniej. Gitarzysta napisał:
Cztery albumy z rzędu i za każdym razem niesamowite doświadczenie. Nie mogę się doczekać, aż Elvis zmiksuje to monstrum.
Aby uczcić 21-lecie koncertowego albumu akustycznego “Southside Double-Wide: Acoustic Live”, Sevendust wyruszą jesienią w kameralną trasę akustyczną. W setliście znajdą się odświeżone aranżacje klasyków, rzadziej grane utwory oraz emocjonalne kompozycje takie jak “Black”, “Beautiful” i “Angel’s Son”. Trasa wystartuje 14 listopada w Columbii (Missouri), a następnie odwiedzi m.in. Memphis (15 listopada), Pittsburgh (24 listopada) i Kansas City (5 grudnia). Finał zaplanowano na 12 grudnia w San Antonio (Teksas). Gościem specjalnym trasy będzie Cory Marks.
Lata 2024-2025 były dla Sevendust okresami szczególnej aktywności, począwszy od premiery 14 albumu “Truth Killer” po intensywne trasy i dalszy wzrost popularności zespołu po trzech dekadach działalności. Singiel “Everything” osiągnął szóste miejsce na listach rockowych, co jest najwyższym wynikiem w historii zespołu, a jednocześnie najwyżej notowanym singlem rockowym w katalogu Napalm Records. Teledysk do utworu przekroczył 2,5 miliona wyświetleń.
Jesienią ubiegłego roku grupa świętowała również 21-lecie albumu “Seasons”, który przyniósł hit “Enemy” oraz koncertowy klasyk “Face To Face”. Był to zarazem ostatni album przed tym, jak Clint Lowery opuścił skład w 2004 roku. Powrócił do Sevendust w marcu 2008 i pozostał jego członkiem do dziś.
Poniżej możecie posłuchać wspomnianego, hitowego singla “Everything”:
