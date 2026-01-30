Zaloguj się lub Zarejestruj

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake z datą dema i wymaganiami PC. Koszmar powraca w marcu

Mikołaj Berlik
2026/01/30 15:30
Koei Tecmo odkrywa kolejne karty w temacie odświeżonej wersji jednego z najstraszniejszych horrorów w historii gier.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake doczekało się oficjalnej daty premiery wersji demonstracyjnej oraz szczegółowych wymagań sprzętowych dla graczy pecetowych. Remake opowiada znaną historię sióstr bliźniaczek, Mio i Mayu, które trafiają do tajemniczej, zaginionej wioski. Twórcy obiecują nie tylko znacznie lepszą oprawę wizualną i dźwiękową, ale także uwspółcześnione sterowanie i nową mechanikę „trzymania za rękę”, która ma podkreślać więź między bohaterkami.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – data premiery dema i wymagania sprzętowe

Zanim pełna wersja trafi do sprzedaży, gracze będą mogli przetestować tytuł na własnej skórze. Wersja demonstracyjna trafi w nasze ręce już 5 marca – będzie ona dostępna na każdej docelowej platformie

Mimo nowoczesnej oprawy, wymagania nie wydają się ekstremalne. Aby cieszyć się grą w 1080p i 30 klatkach na sekundę, wystarczy sprzęt ze średniej półki sprzed kilku lat.

  • Specyfikacja Minimalne (720p/30FPS) Zalecane (1080p/30FPS)
  • Procesor i5-8400 / Ryzen 5 3400 i7-8700 / Ryzen 5 3600XT
  • Karta graficzna GTX 1050 Ti / Radeon R9 380X RTX 2060 / Radeon RX 5700XT
  • Pamięć RAM 16 GB 16 GB
  • Miejsce na dysku 30 GB (SSD wymagane) 30 GB (SSD wymagane)

Warto przypomnieć, że premiera Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake jest planowana na 12 marca 2026 roku. Tytuł trafi na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/fatal-frame-ii-crimson-butterfly-remake-gets-pc-requirements-pc-demo-coming-on-march-5th/

Mikołaj Berlik
