Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake z datą dema i wymaganiami PC. Koszmar powraca w marcu

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake doczekało się oficjalnej daty premiery wersji demonstracyjnej oraz szczegółowych wymagań sprzętowych dla graczy pecetowych. Remake opowiada znaną historię sióstr bliźniaczek, Mio i Mayu, które trafiają do tajemniczej, zaginionej wioski. Twórcy obiecują nie tylko znacznie lepszą oprawę wizualną i dźwiękową, ale także uwspółcześnione sterowanie i nową mechanikę „trzymania za rękę”, która ma podkreślać więź między bohaterkami.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – data premiery dema i wymagania sprzętowe

Zanim pełna wersja trafi do sprzedaży, gracze będą mogli przetestować tytuł na własnej skórze. Wersja demonstracyjna trafi w nasze ręce już 5 marca – będzie ona dostępna na każdej docelowej platformie