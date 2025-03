Klasyk science fiction otrzyma kontynuację? Jest jednak jeden problem

Według Castle’a największym wyzwanie będzie dostosowanie fabuły do współczesnej widowni. Przyznał, że kontynuacja musi znaleźć balans między wprowadzeniem nowego pokolenia widzów do świata Ostatniego gwiezdnego wojownika a utrzymaniem ducha oryginału. Reżyser podkreślił, że chce, by film był przystępny także dla tych, którzy nigdy nie widzieli pierwowzoru.

Na przeszkodzie tym planom może stać podział praw do oryginalnego filmu, które należą do kilku różnych podmiotów. Część z nich należy do Warner Bros. i wytwórnia mogłaby dać zielone światło dla kontynuacji. Problemem jest otrzymanie zgody od pozostałych posiadaczy praw, co utrudnia stworzenie drugiej części.

Ostatni gwiezdny wojownik opowiada Alexa Rogana (Lance Guest), nastolatka mieszkającego na osiedlu przyczep, który osiąga rekordowy wynik w grze arcade. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że gra ta była w rzeczywistości testem jego umiejętności jako prawdziwego gwiezdnego wojownika. W efekcie Alex zostaje zrekrutowany do Gwiezdnej Ligi, by stanąć do walki z międzygalaktycznym zagrożeniem. Kiedy Alex uświadamia sobie, że bierze udział w prawdziwej wojnie, odmawia zostania bohaterem i żąda powrotu na Ziemię. Okazuje się to jednak zbawienne dla całej galaktyki – wkrótce potem wroga armada przypuszcza atak na tajną bazę Gwiezdnej Ligi, zabijając wszystkich rekrutów. Alex jako jedyny przeżywa i w końcu zgadza się walczyć jako ostatni gwiezdny wojownik.