Kultowe science fiction doczeka się pierwszego zestawu LEGO. Zwiastun ujawnia kluczową figurkę postaci

LEGO potwierdziło to, o czym od dawna spekulowali fani Star Treka. Firma opublikowała pierwszy zwiastun zapowiadający oficjalną współpracę z uniwersum kultowego science fiction. Krótki materiał ujawnia minifigurkę kapitana Jean-Luca Picarda w klasycznym czerwonym uniformie Gwiezdnej Floty, a także zapowiada nadejście zestawu inspirowanego serialem Star Trek: Następne pokolenie.

LEGO Star Trek – zestaw w tym roku trafi do sprzedaży

Zwiastun rozpoczyna się ujęciem na platformę transportera, na której powoli materializuje się sylwetka. Kamera przybliża obraz i ukazuje postać Picarda. Figurce nadano nowy nadruk twarzy, a według pierwszych doniesień ma także detale na ramionach i plecach. Fani zwrócili uwagę, że główka kapitana może sprawdzić się również jako alternatywny element do stworzenia postaci Profesora X z komiksów Marvela.