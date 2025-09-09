Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowe science fiction doczeka się pierwszego zestawu LEGO. Zwiastun ujawnia kluczową figurkę postaci

Radosław Krajewski
2025/09/09 09:40
0
0

Star Trek doczeka się własnego zestawu LEGO.

LEGO potwierdziło to, o czym od dawna spekulowali fani Star Treka. Firma opublikowała pierwszy zwiastun zapowiadający oficjalną współpracę z uniwersum kultowego science fiction. Krótki materiał ujawnia minifigurkę kapitana Jean-Luca Picarda w klasycznym czerwonym uniformie Gwiezdnej Floty, a także zapowiada nadejście zestawu inspirowanego serialem Star Trek: Następne pokolenie.

Star Trek
Star Trek

LEGO Star Trek – zestaw w tym roku trafi do sprzedaży

Zwiastun rozpoczyna się ujęciem na platformę transportera, na której powoli materializuje się sylwetka. Kamera przybliża obraz i ukazuje postać Picarda. Figurce nadano nowy nadruk twarzy, a według pierwszych doniesień ma także detale na ramionach i plecach. Fani zwrócili uwagę, że główka kapitana może sprawdzić się również jako alternatywny element do stworzenia postaci Profesora X z komiksów Marvela.

Oficjalne szczegóły zestawu LEGO Star Trek są pozostawione w tajemnicy. Jednak wcześniejsze przecieki sugerowały, że głównym elementem nowej linii będzie model słynnego statku U.S.S. Enterprise D z Następnego pokolenia. Według informacji, które krążą w sieci, zestaw ma składać się z około 3600 elementów, a cena w dniu premiery wyniesie blisko 399,99 dolarów.

LEGO Star Trek
LEGO Star Trek

GramTV przedstawia:

Nieoficjalne zdjęcia wskazują, że konstrukcja będzie wiernie odwzorowywać charakterystyczny kształt okrętu, w tym oddzielaną sekcję dysku oraz detale, takie jak pasy fazerów, emitery transportera czy sensory. Towarzyszyć mają jej minifigurki członków załogi Enterprise, w tym: Picard, Riker, Data (razem z kotem Spotem), Worf, Geordi La Forge, Beverly Crusher, Deanna Troi, Wesley Crusher oraz Guinan.

Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień, zestaw może zadebiutować 28 listopada 2025 roku, czyli w Czarny Piątek. Wczesnym nabywcom ma być oferowany bonus w postaci Type-15 Shuttlepoda oraz dodatkowej figurki Ensign Ro Laren jako ekskluzywnego prezentu.

Źródło:https://jaysbrickblog.com/news/lego-star-trek-teaser-captain-picard-minifigure/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

