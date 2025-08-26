Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowa strzelanka z oceną 94% powraca w lepszej wersji na PS5 i w Xbox Game Pass

Mikołaj Berlik
2025/08/26 18:00
0
0

Gears of War: Reloaded trafia dziś do graczy

Zgodnie z czerwcową zapowiedzią i sierpniowym ogłoszeniem, dziś swoją premierę ma Gears of War: Reloaded – druga odświeżona wersja kultowej strzelanki, która w serwisie Metacritic cieszy się średnią ocen na poziomie 94%. To tytuł, od którego rozpoczęła się jedna z najważniejszych serii w portfolio Microsoftu.

Gears of War: Reloaded
Gears of War: Reloaded

Gears of War Reloaded – nowoczesne wydanie klasyka

Za produkcję odpowiada studio The Coalition, które przy projekcie współpracowało z Sumo Digital i Disbelief. Gra debiutuje na PC, Xboxach Series X/S oraz PlayStation 5, przy czym na dwóch pierwszych platformach dostępna jest również w ramach abonamentów Xbox Game Pass i PC Game Pass.

GramTV przedstawia:

W porównaniu z oryginałem oraz Gears of War: Ultimate Edition z 2015 roku, nowe wydanie oferuje szereg usprawnień technicznych: rozdzielczość 4K, 120 klatek na sekundę, obsługę HDR i VRR, odświeżone tekstury, ulepszone cienie i odbicia, a także brak ekranów ładowania w kampanii. Dodano również wsparcie dla Dolby Vision, dźwięku przestrzennego 7.1.4 Dolby Atmos oraz funkcję cross-play.

Gears of War: Reloaded jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Microsoft liczy, że odświeżona wersja przyciągnie zarówno weteranów serii, jak i nowych graczy, którzy po raz pierwszy sięgną po kultową strzelankę. Niedawno zobaczyliśmy zwiastun produkcji.

Tagi:

News
PC
premiera
Gears of War
Xbox Game Pass
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Gears of War: Reloaded
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112