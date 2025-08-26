Kultowa strzelanka z oceną 94% powraca w lepszej wersji na PS5 i w Xbox Game Pass

Zgodnie z czerwcową zapowiedzią i sierpniowym ogłoszeniem, dziś swoją premierę ma Gears of War: Reloaded – druga odświeżona wersja kultowej strzelanki, która w serwisie Metacritic cieszy się średnią ocen na poziomie 94%. To tytuł, od którego rozpoczęła się jedna z najważniejszych serii w portfolio Microsoftu.

Gears of War Reloaded – nowoczesne wydanie klasyka

Za produkcję odpowiada studio The Coalition, które przy projekcie współpracowało z Sumo Digital i Disbelief. Gra debiutuje na PC, Xboxach Series X/S oraz PlayStation 5, przy czym na dwóch pierwszych platformach dostępna jest również w ramach abonamentów Xbox Game Pass i PC Game Pass.