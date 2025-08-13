Gears of War: Reloaded z nowym zwiastunem. Twórcy prezentują Augustusa Cole’a

Legendarny bohater powraca w pełnym blasku i po raz pierwszy trafi także na PlayStation.
Premiera Gears of War: Reloaded zbliża się wielkimi krokami, a twórcy kontynuują kampanię promocyjną odświeżonej wersji kultowej strzelanki TPP. Najnowszy materiał wideo skupia się na jednym z najbardziej rozpoznawalnych członków oddziału Delta – Augustusie Cole’u.
Gears of War: Reloaded – klasyk w nowej odsłonie
Gears of War: Reloaded to pełnoprawny remake pierwszej części serii, która w 2006 roku zdefiniowała gatunek strzelanek z perspektywy trzeciej osoby, wprowadzając system osłon i charakterystyczny klimat walk z Szarańczą. Nowa wersja oferuje oprawę graficzną dostosowaną do możliwości współczesnych platform, ulepszone animacje, szczegółowe modele postaci, poprawioną ścieżkę dźwiękową oraz zmiany w rozgrywce.
Gears of War: Reloaded będzie pierwszą odsłoną serii dostępną na konsolach PlayStation. Twórcy przygotowali więc materiały skierowane do nowych odbiorców, w tym prezentację Cole’a – charyzmatycznego wojownika, znanego z poczucia humoru i przeszłości jako gwiazda thrashballa. Premiera odbędzie się 26 sierpnia na PS5, Xbox Series X/S i PC, otwierając nowy rozdział w historii marki.
Zremasterowany oryginał: zasilana silnikiem Unreal Engine gra Gears of Wars: Reloaded to remaster hitowej pierwszej odsłony cyklu Gears of War, teraz w pełni zoptymalizowany na najnowszą generację platform do gier.
Zawiera wszystko: Gears of War: Reloaded dostarcza całą zawartość udostępnioną po premierze oryginalnej wersji gry, w tym bonusowy akt kampanii, mapy do gry wieloosobowej, a także postacie i przedmioty kosmetyczne, a wszystko to bez dodatkowych opłat.
Usprawnione sterowanie: nowi gracze mogą wybrać współczesny, uproszczony układ sterowania, natomiast weterani mogą powrócić do klasycznego układu, który pokochali.
