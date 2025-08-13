Gears of War: Reloaded z nowym zwiastunem. Twórcy prezentują Augustusa Cole’a

Gears of War: Reloaded będzie pierwszą odsłoną serii dostępną na konsolach PlayStation. Twórcy przygotowali więc materiały skierowane do nowych odbiorców, w tym prezentację Cole’a – charyzmatycznego wojownika, znanego z poczucia humoru i przeszłości jako gwiazda thrashballa. Premiera odbędzie się 26 sierpnia na PS5, Xbox Series X/S i PC, otwierając nowy rozdział w historii marki.

Zremasterowany oryginał: zasilana silnikiem Unreal Engine gra Gears of Wars: Reloaded to remaster hitowej pierwszej odsłony cyklu Gears of War, teraz w pełni zoptymalizowany na najnowszą generację platform do gier.

Zawiera wszystko: Gears of War: Reloaded dostarcza całą zawartość udostępnioną po premierze oryginalnej wersji gry, w tym bonusowy akt kampanii, mapy do gry wieloosobowej, a także postacie i przedmioty kosmetyczne, a wszystko to bez dodatkowych opłat.

Usprawnione sterowanie: nowi gracze mogą wybrać współczesny, uproszczony układ sterowania, natomiast weterani mogą powrócić do klasycznego układu, który pokochali.