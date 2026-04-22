Kultowa seria science fiction liczy 23 części, ale pierwsza odsłona wciąż pozostaje niedoścignionym arcydziełem

Oryginalna powieść wciąż jest najlepsza z całego cyklu i już tak pozostanie.

W literaturze science fiction nie brakuje rozbudowanych uniwersów, jednak niewiele z nich osiągnęło status tak wpływowego i jednocześnie wymagającego jak saga zapoczątkowana przez Franka Herberta. Choć cykl rozrósł się do imponujących rozmiarów i dziś liczy ponad dwadzieścia książek, jego fundament wciąż pozostaje nie podważenia. Pierwsza Diuna do dziś uznawana jest za najlepszą odsłonę serii, do której kolejne części nawet się nie zbliżyły. Diuna – chociaż cykl liczy 23 książki, to pierwsza powieść wciąż jest najlepsza Opublikowana w 1965 roku powieść nie była typową historią o podboju kosmosu. Herbert stworzył złożony system oparty na zależnościach politycznych, religijnych i ekologicznych. Kluczowym elementem tej układanki stała się planeta Arrakis, jedyne znane źródło przyprawy melanżu, substancji decydującej o losach całego imperium. W tym świecie śledzimy losy rodu Atrydów i Paula, bohatera, który od początku wymyka się klasycznym schematom wybrańca.

Sukces Diuny sprawił, że historia była rozwijana dalej. Sam Herbert napisał jeszcze pięć części, pogłębiając filozoficzne i polityczne wątki. Po jego śmierci uniwersum przejęli Brian Herbert oraz Kevin J. Anderson, którzy rozbudowali sagę o kolejne prequele i sequele. W efekcie całość urosła już do 23 książek. Teoretycznie tak rozległe rozszerzenie powinno wzbogacić historię. W praktyce wielu czytelników zwraca uwagę na odwrotny efekt. Oryginał imponował niedopowiedzeniami i wieloznacznością, natomiast późniejsze książki często próbowały tłumaczyć elementy, które wcześniej działały dzięki swojej tajemniczości. To właśnie ta niejednoznaczność sprawiała, że Diuna była doświadczeniem wymagającym, ale jednocześnie niezwykle angażującym i satysfakcjonującym dla czytelnika.

Pierwsza powieść wyróżnia się także konstrukcją narracji. Nie prowadzi czytelnika za rękę i nie oferuje prostych odpowiedzi. Postać Paula od początku funkcjonuje na granicy mitu, politycznego narzędzia i produktu manipulacji religijnych. Herbert nie rozstrzyga jednoznacznie jego roli, zmuszając odbiorcę do własnych interpretacji. Kolejne części, choć rozwijają idee autora, stopniowo przesuwają ciężar z opowieści na analizę i filozofię, co zmienia charakter całej sagi. Problemy z uchwyceniem tej złożoności widać również w ekranizacjach. Filmowa wersja z 1984 roku w reżyserii Davida Lyncha została uznana za chaotyczną, głównie przez próbę skondensowania ogromu materiału. Nowsze podejście, zaprezentowane przez Denisa Villeneuve’a, spotkało się z dużo lepszym odbiorem, choć i ono wymagało uproszczeń, by dostosować historię do języka kina. Obecnie na swoją premierę czeka Diuna: Część trzecia, a widzowie podczas CinemaCon mogli zobaczyć nowy materiał z nadchodzącego filmu. Nie zmienia to faktu, że Diuna pozostaje jednym z najważniejszych dzieł w historii science fiction. Jej wpływ widoczny jest choćby w takich produkcjach jak Gwiezdne wojny, które czerpały pełnymi garściami z powieści Herberta.

