Kontynuacja arcydzieła science fiction zaprezentowana. Widzowie zobaczyli pierwsze 7 minut filmu

Święta wojna Paula Atrydy oficjalnie się rozpoczęła. Podczas CinemaCon 2026 zaprezentowano pierwsze siedem minut filmu Diuna: Część trzecia, który będzie kolejnym, jeszcze mroczniejszym rozdziałem epickiej sagi science fiction w reżyserii Denisa Villeneuve’a. Nadchodząca produkcja zaadaptuje wydarzenia z powieści Mesjasza Diuny autorstwa Franka Herberta, ukazując rządy Paula po wydarzeniach z drugiej części.

Podczas prezentacji na CinemaCon fragment filmu zaprezentowali między innymi Timothée Chalamet, Zendaya oraz Jason Momoa. Pokazany materiał od razu sugeruje intensywny, wojenny charakter produkcji.

Rozlega się alarm, po czym statki zaczynają opadać w chmurach. Niebo rozdzierają pioruny, a wokół słychać eksplozje. Statki suną po powierzchni planety, a w ich wnętrzu znajdują się żołnierze. Niektórzy śpią, inni wpatrują się w dal. Jeden z nich mówi: „Woda spadnie z nieba”. Wszyscy odpowiadają: „Niech bóg będzie z nami”.

W scenie pojawia się Stilgar, który prowadzi Fremanów do walki. Napięcie szybko rośnie, gdy oddziały przygotowują się do starcia.

Słychać śpiewy, ale część żołnierzy jest wyraźnie zdenerwowana. Statek ląduje i otwiera się. Żołnierze patrzą na deszcz. Wybiegają, prowadzeni przez Stilgara. Zatrzymują się i spoglądają w dal. Przywódca Fremanów każe im się położyć, po czym rozpoczyna się ostrzał, który zabija wielu z nich i niszczy część statków. Stilgar dostrzega przez lunetę, że to działko wieżyczkowe. Na niebie pojawia się ogromny statek, który zasypuje ich ogniem. Żołnierze uciekają przez pole bitwy, próbując przetrwać.

Starcie szybko przeradza się w brutalną walkę o przetrwanie, pełną chaosu i zniszczenia:

Ukrywają się za ścianą, a następnie schodzą pod nią. Stilgar ponownie korzysta z lunety i obserwuje ostrzał z ogromnego statku. Następuje potężna eksplozja i kolejne salwy ognia. Żołnierze próbują użyć urządzenia do przebijania osłon. Stilgar mówi, że potrzebne będą wszystkie trzy strzały. Strzały odbijają się jednak i trafiają w statek, pod którym się ukrywają, miażdżąc część z nich. Jeden z żołnierzy próbuje uciec, ale ginie od wrogiego ostrzału.

Jak podkreśla Villeneuve, trzecia część będzie bardziej intensywna i emocjonalna, a jednocześnie utrzymana w konwencji thrillera. Reżyser zaznacza, że akcja rozgrywa się w zupełnie innym świecie, w którym spełniły się wszystkie wizje Paula.

Twórca dodaje, że sercem filmu pozostaje relacja głównych bohaterów: