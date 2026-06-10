Najbardziej oczekiwany powrót hitu science fiction Netflixa z kolejnymi szczegółami. Nowe zdjęcia zdradzają ważny wątek z finału historii

W sieci pojawiły się świeże ujęcia z planu nowych odcinków.

Ruszyły zdjęcia do trzeciego sezonu widowiskowej produkcji science fiction od Netflixa, czyli serialu Problem trzech ciał. Do sieci trafiły pierwsze fotografie z planu, które sugerują, że twórcy coraz śmielej sięgają po wydarzenia znane z finałowych rozdziałów powieściowego cyklu autorstwa Cixin Liu. Problem trzech ciał – ruszyły zdjęcia do trzeciego sezonu Na nowych zdjęciach z planu można zobaczyć aktorki Jess Hong i Marlo Kelly podczas realizacji scen na plaży Camber Sands w hrabstwie East Sussex w Anglii. Produkcja powróciła tym samym na brytyjskie wybrzeże, choć obecnie Wielka Brytania nie jest już głównym miejscem powstawania serialu. Świeże fotografie z planu zobaczycie w tym miejscu.

Pierwszy sezon był w dużej mierze realizowany właśnie na terenie Zjednoczonego Królestwa, z wykorzystaniem studiów filmowych oraz licznych lokacji w Londynie i okolicznych hrabstwach. Sytuacja zmieniła się jednak przy kolejnych odsłonach. Już wcześniej ujawniono, że drugi sezon, a także rozpoczęty właśnie sezon trzeci, powstają przede wszystkim w Budapeszcie na Węgrzech. Twórcy przenieśli główną bazę produkcyjną do Europy Wschodniej, korzystając z rozbudowanej infrastruktury studyjnej i rozległych plenerów. Oznacza to, że zdjęcia realizowane obecnie na brytyjskiej plaży stanowią raczej wyjątek niż powrót do wcześniejszego modelu produkcji. Można przypuszczać, że lokacja została wybrana na potrzeby konkretnych scen związanych z dalszą wojną ludzkości przeciwko San-Ti.

GramTV przedstawia:

Fotografie z planu pokazują również interesujący kontrast pomiędzy bohaterkami. Jess Hong, wcielająca się w fizyczkę Jin Cheng, została uchwycona w podartych, zabrudzonych błotem i przypominających historyczne stroje ubraniach. Wszystko wskazuje na to, że postać ponownie znajdzie się wewnątrz zaawansowanej rzeczywistości wirtualnej stworzonej przez San Ti. Z kolei Marlo Kelly, odtwórczyni roli Tatiany Haas, pojawia się w nowoczesnym, całkowicie czarnym stroju taktycznym z wysokimi butami. Uwagę zwracają jednak ślady krwi widoczne na jej prawej dłoni i ramieniu. Obecnie nie wiadomo, czy bohaterka bierze udział w brutalnych wydarzeniach w świecie rzeczywistym, czy też zagrożenia w wirtualnej rzeczywistości staną się jeszcze bardziej niebezpieczne. Na planie pojawiła się również Sea Shimooka, która gra Sophon, sztuczną inteligencję reprezentującą San-Ti. Bohaterka zachowała swój charakterystyczny wizerunek oparty na czarnym stroju i zaczesanych do tyłu włosach. Największe zainteresowanie fanów wzbudził jednak pewien rekwizyt. Na kilku zdjęciach Sophon trzyma ozdobioną złotymi tłoczeniami książkę zatytułowaną „Fairy Tales”. Dla czytelników trzeciej części cyklu, zatytułowanej Koniec śmierci, jest to bardzo znaczący szczegół. W powieści baśnie Yun Tianminga pełnią kluczową rolę dla dalszych losów ludzkości. Zawierają ukryte metafory i zaszyfrowane wskazówki dotyczące przetrwania w realiach Mrocznego Lasu oraz walki z zagrożeniem ze strony San-Ti. Pojawienie się tej książki na planie sugeruje, że serial zmierza już w kierunku najbardziej ambitnych i złożonych wątków całej historii.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.