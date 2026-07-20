Pokemon Scarlet i Violet dają graczom łatwy dostęp do dwóch niezwykle rzadkich Pokemonów. Jest jednak haczyk

Gracze Pokemon Scarlet i Violet otrzymali wyjątkową okazję na zdobycie dwóch bardzo rzadkich stworzeń, które normalnie należą do jednych z najtrudniejszych do znalezienia w dziewiątej generacji. Dzięki specjalnym wydarzeniom można teraz łatwo zdobyć Shiny Feebasa oraz White-Stripe Basculina, a nawet rzadsze wersje. Jest jednak jeden problem – potrzebny będzie dostęp do dodatku DLC.

W ramach wydarzenia gracze mogą codziennie otrzymywać gwarantowane Mass Outbreaks dla White-Stripe Basculina oraz Feebasa. Oba Pokemony normalnie są wyjątkowo trudne do znalezienia.

To właśnie ostatnia opcja jest szczególnie interesująca dla kolekcjonerów.

Niestety, aby skorzystać z wydarzenia, gracze muszą posiadać dodatek The Teal Mask do Pokemon Scarlet i Violet. Co więcej, osoby, które chcą zachować dostęp do wydarzenia po jego zakończeniu, mogą przedłużyć je w pewien sposób – wystarczy nie łączyć konsoli z internetem po 6 sierpnia. Dzięki temu zapis wydarzenia pozostanie aktywny.

Podczas wydarzenia Feebas ma większą szansę na otrzymanie Prideful Mark, a White-Stripe Basculin częściej może posiadać Ferocious Mark. Gracze mogą dodatkowo zwiększyć swoje szanse, korzystając z kanapek podnoszących prawdopodobieństwo znalezienia Shiny Pokemonów lub stworzeń z Markami.

To jedna z najlepszych okazji dla kolekcjonerów Pokemon Scarlet i Violet, aby zdobyć rzadkie warianty, które wcześniej wymagały ogromnej ilości czasu lub szczęścia. Warto skorzystać z niej przed zakończeniem wydarzenia 6 sierpnia.