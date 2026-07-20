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Pokemon Scarlet i Violet dają graczom łatwy dostęp do dwóch niezwykle rzadkich Pokemonów. Jest jednak haczyk

Mikołaj Berlik
2026/07/20 14:30
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Specjalne wersje stworków w ramach wydarzenia.

Gracze Pokemon Scarlet i Violet otrzymali wyjątkową okazję na zdobycie dwóch bardzo rzadkich stworzeń, które normalnie należą do jednych z najtrudniejszych do znalezienia w dziewiątej generacji. Dzięki specjalnym wydarzeniom można teraz łatwo zdobyć Shiny Feebasa oraz White-Stripe Basculina, a nawet rzadsze wersje. Jest jednak jeden problem – potrzebny będzie dostęp do dodatku DLC.

Pokemon Scarlet i Violet
Pokemon Scarlet i Violet

Wyjątkowe wydarzenia w Pokemon Scarlet i Violet

Wśród aktualnych atrakcji znalazły się m.in.:

  • 7-gwiazdkowy Tera Raid z Magikarpiem, który posiada wyjątkowy Mightiest Mark,
  • masowe pojawienia Pokémonów takich jak Dondozo, Tatsugiri i Veluza z większą szansą na zdobycie rzadkich Marków,
  • specjalne Mass Outbreaks w regionie Kitakami.

To właśnie ostatnia opcja jest szczególnie interesująca dla kolekcjonerów.

W ramach wydarzenia gracze mogą codziennie otrzymywać gwarantowane Mass Outbreaks dla White-Stripe Basculina oraz Feebasa. Oba Pokemony normalnie są wyjątkowo trudne do znalezienia.

GramTV przedstawia:

Niestety, aby skorzystać z wydarzenia, gracze muszą posiadać dodatek The Teal Mask do Pokemon Scarlet i Violet. Co więcej, osoby, które chcą zachować dostęp do wydarzenia po jego zakończeniu, mogą przedłużyć je w pewien sposób – wystarczy nie łączyć konsoli z internetem po 6 sierpnia. Dzięki temu zapis wydarzenia pozostanie aktywny.

Podczas wydarzenia Feebas ma większą szansę na otrzymanie Prideful Mark, a White-Stripe Basculin częściej może posiadać Ferocious Mark. Gracze mogą dodatkowo zwiększyć swoje szanse, korzystając z kanapek podnoszących prawdopodobieństwo znalezienia Shiny Pokemonów lub stworzeń z Markami.

To jedna z najlepszych okazji dla kolekcjonerów Pokemon Scarlet i Violet, aby zdobyć rzadkie warianty, które wcześniej wymagały ogromnej ilości czasu lub szczęścia. Warto skorzystać z niej przed zakończeniem wydarzenia 6 sierpnia.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-scarlet-violet-white-stripe-basculin-feebas-mark-event/

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Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112