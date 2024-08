Little Big Adventure - Twinsen’s Quest na zwiastunie z rozgrywką. Tak wygląda remake kultowej przygodówki

Do sieci trafił właśnie najnowszy gameplay trailer Little Big Adventure - Twinsen’s Quest. Zainteresowani nadciągającym remakiem mogą zerknąć na odświeżoną wersję kultowej przygodówki, która po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w 1994 roku. Twinsen’s Quest zaoferuje nowy kierunek artystyczny, zaktualizowaną rozgrywkę, a także zupełnie nową muzykę oryginalnego kompozytora, Philippe’a Vacheya.

Tak jak w pierwotnej wersji gry, tutaj również udamy się w epicką podróż na urokliwej planecie Twinsun. W remake’u nie zabraknie ulepszonej magicznej kuli, odświeżonej grafiki, a także odmienionego układu sterowania i udoskonalonych układów poziomów. Naszym głównym przeciwnikiem wciąż pozostaje dr FunFrock, którego armia klonów stanie na naszej drodze.

Wkrocz do fantastycznego świata Twinsun w remake’u tej uwielbianej gry przygodowej! Little Big Adventure - Twinsen’s Quest to ulepszona odsłona kultowego klasyka, który zadebiutował w 1994 r., z zupełnie nową grafiką, nową muzyką autorstwa kompozytora oryginalnej ścieżki dźwiękowej i płynniejszą rozgrywką. – czytamy w opisie gry na platformie Steam.