Kultowa katastrofa z 2003 roku zaskakuje na Steam. Big Rigs z pozytywnymi ocenami

Jak informowaliśmy wczoraj, premiera Big Rigs: Over the Road Racing nie była primaaprilisowym żartem . Tytuł rzeczywiście trafił na platformę Steam i zbiera już pierwsze oceny od graczy. Jak na jedną z najgorszych gier w historii, odbiór jest zaskakująco pozytywny, choć warto brać ten fakt z przymrużeniem oka.

Niesławna gra wyścigowa z 2003 roku, Big Rigs: Over the Road Racing, powróciła niedawno na Steam . Tytuł ten, przez wielu uważany za jednego z najpoważniejszych kandydatów do miana najgorszej gry wideo wszech czasów, obecnie cieszy się „w większości pozytywnymi” ocenami użytkowników na wspomnianej platformie.

Pierwotna wersja Big Rigs: Over the Road Racing już w momencie swojej premiery okryła się złą sławą. Nazwa sugerująca dynamiczne wyścigi ciężarówek okazała się myląca. W rzeczywistości gra charakteryzowała się licznymi i fundamentalnymi błędami, które uniemożliwiały jakąkolwiek sensowną rozgrywkę. Niedawne pojawienie się produkcji na Steamie spotkało się z entuzjastycznym, choć wysoce ironicznym przyjęciem ze strony użytkowników.

Wielu graczy, świadomych fatalnej reputacji tytułu, zaczęło masowo wystawiać mu pozytywne recenzje, często z humorem nawiązując do jego licznych wad. Jeden z recenzentów wspomniał o możliwości jazdy do tyłu z większą prędkością niż do przodu, opisując swoje „uzależnienie” od tej czynności, umilanej „dosłownie przeszywającym uszy” dźwiękiem silnika. Inny z kolei żartobliwie napisał, że wreszcie ktoś nazwał go zwycięzcą.

Za ponowne wydanie Big Rigs odpowiada Margarite Entertainment. Gra trafiła na Steam wczoraj – 8 kwietnia 2025 roku.