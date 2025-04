Big Rigs: Over the Road Racing wróciło. Jedna z najgorszych gier w historii już na Steamie

Jakiś czas temu informowaliśmy o prawdopodobnym powrocie Big Rigs: Over the Road Racing. Jest to jedna z najgorzej ocenianych produkcji w historii gier wideo. Teraz tytuł rzeczywiście wylądował na platformie Steam.

Big Rigs trafia na Steama

Jak zauważył serwis PCGamesN, właśnie dziś swoją premierę ma Big Rigs: Over the Road Racing. Tytuł wyróżnia się przede wszystkim fatalnymi ocenami. W serwisie Metacritic ocena od krytyków to 8/100 natomiast od graczy – 4,2/10.