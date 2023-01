Która część serii Mortal Kombat powinna otrzymać remake? Ed Boon ma swój typ

Ed Boon – szef NetherRealm Studios – opublikował w zeszłym miesiącu wiadomość, która sugerowała, że w tym roku możemy doczekać się premiery Mortal Kombat 12 lub Injustice 3. Tymczasem na oficjalnym profilu dewelopera na portalu społecznościowym Twitter pojawił się kolejny interesujący wpis. Boon ujawnił bowiem nad odświeżeniem której z odsłon serii Mortal Kombat myślał w ostatnich latach.

Mortal Kombat 4 otrzyma remake? Ed Boon myślał nad odświeżeniem czwartej części serii

Zacznijmy jednak od początku. Jeden z fanów serii Mortal Kombat opublikował bowiem na Twitterze przygotowaną przez siebie okładkę Mortal Kombat 4 Remake. Gracz oznaczył również szefa NetherRealm Studios, dzięki czemu grafika dotarła do dewelopera. Ed Boon udostępnił natomiast post wspomnianego miłośnika cyklu i przyznał, że „zdecydowanie rozważał przez lata” przygotowanie odświeżonej wersji Mortal Kombat 4.



Wygląda jednak na to, że obecnie ekipa NetherRealm Studios w pełni skupia się na nowych projektach, a plany Boona dotyczące remake’u Mortal Kombat 4 zostały odłożone. Niewykluczone jednak, że deweloper w przyszłości wróci do swojego pomysłu. Koniecznie dajcie znać rónież w komentarzach, która odsłona wspomnianej serii Waszym zdaniem powinna doczekać się odświeżenia.



Na koniec warto przypomnieć, że Mortal Kombat 4 to pierwsza odsłona serii, w której została zastosowana trójwymiarowa oprawa graficzna. Produkcja zadebiutowała w 1997 roku na automatach do gier, a rok później trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation i Nintendo 64.

