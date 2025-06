Na nowego Wiedźmina nie będziemy długo czekać. Sapkowski stawia sprawę jasno: „w przeciwieństwie do George'a R.R. Martina”

Odnosząc się do twórcy Pieśni lodu i ognia, Sapkowski dodał:

Między nami mówiąc, ja go w pełni rozumiem. Bo gdyby ktoś zrobił mi taki numer i zekranizował serię na podstawie moich książek, a potem wyprzedził to, co zamierzałem dopiero napisać, to też bym się zastanawiał, czy w ogóle jest sens dalej pisać. Skoro już to zrobili, prawda? To nie ma sensu. Fajnie, gdy adaptują twoje dzieło, bo to święte prawo autora, ale adaptować coś, co jeszcze nie istnieje, tak sobie to dopowiadać? To już jest nieprzyzwoite.