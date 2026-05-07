Nawiedzony hotel i dokument, który idzie bardzo źle. Daedalic pokazał nowy thriller

Oto nowa propozycja od ONE-O-ONE GAMES – włoskiego studia, które na ten rok ma już zapowiedziane dwie inne produkcje, czyli Aftermath oraz The Alighieri Circle: Dante's Bloodline. Tym razem jednak podczas Nacon Connect 2026 ujawniono coś w zupełnie innym tonie, czyli Curse of the Crimson Stag. Tytuł, którego wydaniem zajmie się Daedalic Entertainment, opowie nam o tragicznych losach hotelu Whiteroot, opuszczonego tylko na pozór. Nie zabraknie demonicznych rytuałów, mrocznych intryg oraz duchów i klątw, które prześladować będą główną bohaterkę. Zagramy już w tym roku.

Curse of the Crimson Stag to fabularny thriller kryminalny, w którym kroczysz po cienkiej linii między zjawiskami nadprzyrodzonymi i tragedią z przeszłości. Odkryj, dlaczego opuszczono niegdyś luksusowy hotel Whiteroot. Lokalna legenda mówi o mściwym duchu znanym jako Szkarłatny Jeleń…

Zmęczona monotonią swego rodzinnego miasteczka nastolatka zwana Brit korzysta z szansy na przygodę, która odmieni jej życie – ma pomóc w realizacji filmu dokumentalnego o opuszczonym hotelu Whiteroot. Ten niegdyś luksusowy hotel stoi opuszczony w północno-zachodniej części USA, a lokalne podania mówią o nawiedzeniach i rozgniewanych duchach, które doprowadziły do jego zamknięcia.

Hotel Whiteroot, wybudowany niegdyś przez bogatego biznesmena, który chciał przyciągnąć turystów do tego regionu, stał się sceną dla serii tajemniczych zgonów i przyczyną całkowitego upadku swoich właścicieli. Opuszczony i pozostawiony na pastwę losu budynek od 18 lat skrywa w swych murach sekrety przeszłości.

Okoliczni mieszkańcy, silnie związani z lokalnymi mitami i folklorem, opowiadają o istocie zwanej Szkarłatnym Jeleniem – swego rodzaju duchu opiekuńczym – który rzekomo zamieszkuje okoliczne puszcze. Niezależnie od tego, czy to lokalny przesąd, czy nie: Wszystko to wydaje się idealnym materiałem na film dokumentalny i szansą dla Brit na wybicie się.

Gdy Brit zaczyna badać hotel zgodnie z instrukcjami zawodowej pogromczyni duchów Emily, szybko staje się jasne, że sytuacja ją przerasta. Hotel Whiteroot niechętnie zdradza swoje tajemnice, i niezależnie od tego, czy chodzi o siły nadprzyrodzone, czy mroczne intrygi, klątwa Szkarłatnego Jelenia wkrótce zaczyna zagrażać również jej.