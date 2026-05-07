Kolarze wracają na ekrany. Tour de France 2026 dostało datę premiery

Maciej Petryszyn
2026/05/07 23:52
Jeżeli osoby takie, jak Zenon Jaskuła, Michał Kwiatkowski, Rafał Majka czy też Katarzyna Niewiadoma, nie są ci obce, to cóż… Dobrze trafiłeś.

Podczas Nacon Connect 2026 oficjalnie zaprezentowano nam Tour de France 2026 – produkcję Cyanide Studio. W porównaniu do ubiegłorocznej edycji, twórcy obiecują kilka nowości. To m.in. nowy interfejs, poprawiona sztuczna inteligencja, różne opcje pogodowe czy też nowe trasy mistrzostw świata. W grze znaleźć ma się aż 100 etapów do rozegrania, okazji, by wirtualnie popedałować na równie wirtualnym rowerze więc nie zabraknie. To wszystko już 4 czerwca 2026 roku, czyli na równo miesiąc przed rozpoczęciem rzeczywistego Tour de France 2026.

Coś dla fanów dwóch kółek

Odkryj nowości w Tour de France 2026. Zamów w przedsprzedaży już teraz, aby otrzymać ekskluzywne koszulki.

Dostosuj się do dynamicznych warunków pogodowych, które wpływają na Twoją strategię – szczególnie w deszczu, gdzie kontrola i precyzja są kluczowe. Podejmij wyzwanie w nowych, licencjonowanych wyścigach, takich jak Muscat Classic oraz Paris-Tours, dostępnych w wielu trybach gry.

Mechanika drużynowej jazdy na czas została zaktualizowana, co pozwala na dokładniejsze zarządzanie kolejnością kolarzy oraz taktyką wyścigu. Stroje zawodników zmieniają się teraz w zależności od pogody, a realizmu dodają oficjalne koszulki Mistrzów Krajowych.

Premiera Tour de France 2026 już 4 czerwca 2026 roku.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

