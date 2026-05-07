Kolarze wracają na ekrany. Tour de France 2026 dostało datę premiery

Podczas Nacon Connect 2026 oficjalnie zaprezentowano nam Tour de France 2026 – produkcję Cyanide Studio. W porównaniu do ubiegłorocznej edycji, twórcy obiecują kilka nowości. To m.in. nowy interfejs, poprawiona sztuczna inteligencja, różne opcje pogodowe czy też nowe trasy mistrzostw świata. W grze znaleźć ma się aż 100 etapów do rozegrania, okazji, by wirtualnie popedałować na równie wirtualnym rowerze więc nie zabraknie. To wszystko już 4 czerwca 2026 roku, czyli na równo miesiąc przed rozpoczęciem rzeczywistego Tour de France 2026.

Dostosuj się do dynamicznych warunków pogodowych, które wpływają na Twoją strategię – szczególnie w deszczu, gdzie kontrola i precyzja są kluczowe. Podejmij wyzwanie w nowych, licencjonowanych wyścigach, takich jak Muscat Classic oraz Paris-Tours, dostępnych w wielu trybach gry.

Mechanika drużynowej jazdy na czas została zaktualizowana, co pozwala na dokładniejsze zarządzanie kolejnością kolarzy oraz taktyką wyścigu. Stroje zawodników zmieniają się teraz w zależności od pogody, a realizmu dodają oficjalne koszulki Mistrzów Krajowych.

