Krytycy miażdżą film Kraven Łowca. Czy szykuje się finansowa klapa?

Już jutro na ekrany kin wejdzie film Kraven Łowca, kolejna odsłona pobocznego uniwersum studia Sony, opowiadającej o antagonistach Spider-Mana. Serca krytyków nie skradł trzeci Venom, wcześniej problemy na tym polu miały także Madame Web i Morbius. Niestety, Kraven Łowca także zbiera miażdżące opinie.

W chwili pisania tego newsa, film ma jedynie 14% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, przy 56 opiniach. Równie negatywnie film oceniany jest na Metacritic, gdzie posiada niskie 33%. Już teraz mówi się o tym, że film może być niechlubnym zakończeniem tego prowadzonego w bólach cyklu. Eksperci finansowi przewidują, że otwarcie filmu przyniesie zaledwie 15 milionów dolarów – znacznie poniżej początkowych prognoz.

Kraven the Hunter to bardzo, bardzo zły film. - Dan Murrell

Czy Kraven okaże się gwoździem do trumny tego uniwersum? Czas pokaże, ale rokowania filmu już teraz są fatalne. Sony może stanąć przed trudnym wyborem co do dalszego rozwijania filmowych przygód antagonistów Spider-Mana, bo najwyraźniej nie przynoszą one chluby studiu, wręcz przeciwnie.