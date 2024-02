Madame Web z fatalnymi pierwszymi opiniami. „Morbius był lepszy”, „Najgorszy film komiksowy”

W nocy odbyła się oficjalna premiera Madame Web, czyli kolejnej części uniwersum Spider-Mana od Sony Pictures. Poprzednie produkcje studia, w tym dwie części Venoma i Morbius, nie zostały ciepło przyjęte przez recenzentów i widzów. Po pierwszych opiniach możemy spodziewać się, że Madame Web nie odmieni przykrego losu uniwersum i wciąż nie doczekamy się porządnej rozrywkowej produkcji.

Madame Web – pierwsze opinie o filmie

Film zbiera bardzo krytyczne opinie, a niektóre z nich nie zostawiają na filmie suchej nitki. Padają nawet porównania do Morbiusa, które twierdzą, że Madame Web jest gorszym filmem. Inni wskazują na ogromny bałagan produkcyjny, czy pozbawione energii sceny akcji. Niektórzy twierdzą, że to prawdopodobnie najgorszy film na podstawie komiksów, który marnuje świetną obsadę. Film krytykowany jest za wiele elementów i jedynie ciepłe słowa skierowane są do aktorów. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.