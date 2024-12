Kroniki Myrtany 2.0 z mnóstwem nowości. Zwiastun nadchodzącej zawartości moda do Gothica 2

The Chronicles Of Myrtana Team świętują trzecią rocznicę premiery Kronik Myrtany: Archolos, czyli jednego z najlepszych modyfikacji do Gothica 2: Noc Kruka, jakie istnieją. Deweloperzy od tego czasu rozwijają swój projekt, a teraz ogłosili nowości, jakie znajdą się w wersji 2.0 moda, a także DLC Hardcore Mode, które trafią do graczy prawdopodobnie w przyszłym roku. Zespół zaprezentował je na świeżym zwiastunie, który zobaczycie poniżej.

Kroniki Myrtany 2.0 ze zwiastunem prezentującym nowości

Jak możemy zobaczyć na trailerze Kroniki Myrtany 2.0 zaoferują graczom możliwość większej personalizacji głównego bohatera Marvina, a także sporo nowej zawartości i funkcji, w tym dostępne w karczmach gry, arenę walk, czy lokacje i wrogów. Sporo zmian przeszła klasa magów, która została opracowana niemal od nowa, aby ulepszyć nie tylko jej mechanikę, ale również poszczególne wątki w historii.