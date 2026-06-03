To będzie hit, który rozbije bank na Oscarach? O tym filmie jeszcze nie słyszeliście, a już zbiera perfekcyjne opinie

Paramount Pictures wiele obiecuje sobie po tej produkcji.

David Corenswet, znany przede wszystkim z roli Supermana w nowym uniwersum DC, może mieć na koncie kolejny głośny sukces. Wszystko za sprawą filmu Mr. Irrelevant: The John Tuggle Story, który jeszcze przed premierą osiąga wyjątkowo wysokie wyniki podczas pokazów testowych. Mr. Irrelevant – pokazy testowe zebrały niemal perfekcyjne opinie od widzów Choć aktor jest obecnie kojarzony głównie z pracą nad kolejnymi odsłonami filmowego uniwersum DC, znalazł czas na udział w znacznie mniejszej produkcji. Mowa o Mr. Irrelevant w reżyserii Jonathana Levine’a, który według najnowszych doniesień wzbudza bardzo pozytywne reakcje widzów.

Produkcja ma trafić do szerokiej dystrybucji kinowej 25 grudnia 2026 roku. Sama data premiery jest znacząca, ponieważ okres świąteczny często rezerwowany jest dla największych tytułów komercyjnych oraz filmów liczących na uznanie podczas sezonu nagród. Według informacji pochodzących od kilku źródeł film osiągnął wyjątkowo wysokie wyniki podczas pokazów testowych. W grupie mężczyzn powyżej 35. roku życia produkcja uzyskała ocenę na poziomie 95 punktów. Jeszcze lepiej wypadła wśród kobiet w tej samej kategorii wiekowej, zdobywając maksymalny wynik 100 punktów. Średnia ocena wszystkich uczestników pokazów wyniosła natomiast 92 punkty. Takie rezultaty należą do absolutnej czołówki. W praktyce oznaczają, że zdecydowana większość widzów określiła film jako bardzo dobry lub wręcz znakomity. Tego rodzaju wyniki pojawiają się niezwykle rzadko, choć warto pamiętać, że wysokie noty z pokazów testowych nie zawsze przekładają się później na sukces finansowy czy nagrody branżowe. Już teraz pojawiły się głosy, że to może być przyszły oscarowy hit.

GramTV przedstawia:

Przed Mr. Irrelevant: The John Tuggle Story stoi również trudne zadanie, ponieważ pod koniec 2026 roku na ekranach kin pojawią się także inne duże widowiska, w tym nowe odsłony Diuny, Jumanji oraz Avengers: Doomsday. Mimo to film może okazać się atrakcyjną alternatywą dla widzów szukających bardziej inspirującej i emocjonalnej historii. Film opowie historię Johna Tuggle’a, zawodnika wybranego jako ostatni podczas draftu NFL w 1983 roku przez drużynę New York Giants. Tuggle rozegrał tylko jeden sezon w lidze, jednak pozostawił po sobie trwały ślad w zespole i środowisku futbolowym. Za kamerą stanął Jonathan Levine, twórca mający na koncie kilka dobrze przyjętych produkcji. Reżyser odpowiadał między innymi za 50/50, Wieczór gier, Niedobrani oraz Wiecznie żywy, który okazał się sukcesem kasowym i zarobił na świecie około 118 milionów dolarów. Budżet Mr. Irrelevant: The John Tuggle Story wynosi około 30 milionów dolarów. Film trafi do kin dzięki za sprawą Paramount Pictures.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.